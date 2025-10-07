人気クリエイター「つむぱぱ」が作る新しいトミカの世界「トミカとトム」が、キッズブランド「SLAP SLIP(スラップ スリップ)」と再びコラボレーションを果たした。全国の「SLAP SLIP」54店舗および、BEBE公式オンラインストア「BEBE MALL」にて好評販売中。

【写真】つむぱぱが描く「トミカとトム」とキッズブランド「SLAP SLIP」のコラボトレーナーを見る

「トミカとトム」が「SLAP SLIP」と再びタッグ！6種のトレーナーが登場


■「トミカとトム」って？トミカとくまのぬいぐるみ・トムのおはなし

第一弾の絵本「トミカとトム ぼくのたんじょうび」


「トミカとトム」は、50年以上にわたり愛されているミニカーのおもちゃ「トミカ」を題材にした、つむぱぱによるオリジナルストーリー。

主人公でくまのぬいぐるみのトムが、トミカのミニカーに乗り込んでさまざまな冒険を繰り出す物語は、第一弾の「トミカとトム ぼくのたんじょうび」、第二弾の「トミカとトム どんなトミカ？」、第三弾の「トミカとトム トミカでかくれんぼ」と3冊の絵本で楽しむことができるほか、シールブック「トミカとトム はって はがせる シールえほん」で遊ぶこともできる。

■「SLAP SLIP」のコラボアイテムをチェックしよう

6種類のラインナップは未就学児から小学校低学年ごろまで着られるサイズ展開


気温がグンと下がってきているこの時期から、春先にかけて長く使えるトレーナーを全6種類ラインナップ。サイズはいずれも80〜120センチで、未就学児から小学校低学年にぴったりな展開だ。

「[TOMICA & Tom]救急車パトカートレーナー」(各3190円)は、赤いボディと霜降りグレーボディの2色展開。トミカの箱を開くと、救急車のミニカーに乗ったトムが現れる、ユニークなギミック付き！

遊び心たっぷりのギミックに注目


「[TOMICA & Tom]救急車パトカートレーナー」(各3190円)


「[TOMICA & Tom]ショベルカー消防車トレーナー」(各3190円)は、イエロー系にショベルカー、ブルー系に消防車を配したボーダーデザイン。明るいカラー配色で、コーディネートの差し色にも大活躍する。

明るい色使いが魅力！


「[TOMICA & Tom]ショベルカー消防車トレーナー」(各3190円)


お気に入りのトミカに囲まれたトムを描いた「[TOMICA & Tom]プリントトレーナー」(各3190円)は、ラグランスリーブで動きやすさ抜群。ネイビーとブラウンの2色とも、秋らしい装いにぴったりだ。

「[TOMICA & Tom]プリントトレーナー」(各3190円)


つむぱぱのかわいらしい絵柄に、「SLAP SLIP」らしい元気なスタイルが相性よし！衣替えの真っ最中ならぜひチェックしてみて。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C)TSUMUPAPA Inc.

(C)TOMY/TSUMUPAPA Inc.