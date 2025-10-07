つむぱぱが描く「トミカとトム」が再びキッズアパレル「SLAP SLIP」とコラボ！秋冬に大活躍のかわいいトレーナーが登場
人気クリエイター「つむぱぱ」が作る新しいトミカの世界「トミカとトム」が、キッズブランド「SLAP SLIP(スラップ スリップ)」と再びコラボレーションを果たした。全国の「SLAP SLIP」54店舗および、BEBE公式オンラインストア「BEBE MALL」にて好評販売中。
【写真】つむぱぱが描く「トミカとトム」とキッズブランド「SLAP SLIP」のコラボトレーナーを見る
■「トミカとトム」って？トミカとくまのぬいぐるみ・トムのおはなし
「トミカとトム」は、50年以上にわたり愛されているミニカーのおもちゃ「トミカ」を題材にした、つむぱぱによるオリジナルストーリー。
主人公でくまのぬいぐるみのトムが、トミカのミニカーに乗り込んでさまざまな冒険を繰り出す物語は、第一弾の「トミカとトム ぼくのたんじょうび」、第二弾の「トミカとトム どんなトミカ？」、第三弾の「トミカとトム トミカでかくれんぼ」と3冊の絵本で楽しむことができるほか、シールブック「トミカとトム はって はがせる シールえほん」で遊ぶこともできる。
■「SLAP SLIP」のコラボアイテムをチェックしよう
気温がグンと下がってきているこの時期から、春先にかけて長く使えるトレーナーを全6種類ラインナップ。サイズはいずれも80〜120センチで、未就学児から小学校低学年にぴったりな展開だ。
「[TOMICA & Tom]救急車パトカートレーナー」(各3190円)は、赤いボディと霜降りグレーボディの2色展開。トミカの箱を開くと、救急車のミニカーに乗ったトムが現れる、ユニークなギミック付き！
「[TOMICA & Tom]ショベルカー消防車トレーナー」(各3190円)は、イエロー系にショベルカー、ブルー系に消防車を配したボーダーデザイン。明るいカラー配色で、コーディネートの差し色にも大活躍する。
お気に入りのトミカに囲まれたトムを描いた「[TOMICA & Tom]プリントトレーナー」(各3190円)は、ラグランスリーブで動きやすさ抜群。ネイビーとブラウンの2色とも、秋らしい装いにぴったりだ。
つむぱぱのかわいらしい絵柄に、「SLAP SLIP」らしい元気なスタイルが相性よし！衣替えの真っ最中ならぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)TSUMUPAPA Inc.
(C)TOMY/TSUMUPAPA Inc.
