東映太秦映画村は2025年9月13日より、「太秦 街歩き音声コンテンツ“怪々ラヂヲ”」および「怪々YOKAI祭2025」を含む妖怪エンタメ企画をスタート。秋の京都が、怪談・妖怪をテーマにしたエンタメパークへと姿を変え、音声AR技術「Locatone(TM)」(ロケトーン)や妖怪を巡るバスツアーを活用した、体験価値の高い観光DXが実現される。

【写真】夜行童子や妖怪たちが登場する、恐ろしくもユニークな「怪々ラヂヲ」の世界

同村では、オーバーツーリズムの解消と地域との連携による観光体験の質向上を目指し、ソニーの音声AR技術「Locatone(TM)」を導入。現実の街中に仮想の音を重ね合わせ、没入感のある異世界体験を創出する実証実験とバスツアーが展開される。

2025年9月13日よりスタートする「怪々YOKAI祭2025」


■「Locatone(TM)」とは

「Locatone(TM)」は、ソニーの技術を活用した、現実世界に仮想世界の音が融合する新感覚の音響体験サービス。スマートフォンでコンテンツを起動し、特定のスポットを訪れると、位置情報に連動して自動的に音声や音楽が再生される仕組みとなっている。音を聴きながら街を巡ることで、これまでにない新たな魅力や楽しみ方を発見できる。

■音声AR体験：太秦 街歩き音声コンテンツ「怪々ラヂヲ」

本イベントは、参加者が自分のスマートフォンとイヤホンを使って街中を巡る音声ARコンテンツ。架空の地域ラジオ番組の怪談特集から始まり、ノイズとともに突如現れる異世界放送「怪々ラヂヲ」が流れ始める。パーソナリティは、映画村で行われる妖怪パレードの先導役でもある妖怪・夜行童子。位置情報に応じて音声が再生され、物語に合わせてスマートフォンの画面には妖怪が出現。端末を振ることで、女性の笑い声や足音が耳元をかすめる仕掛けも用意されており、異世界への没入体験が可能となっている。

不意に流れ出すノイズとともに始まる異界への旅…「怪々ラヂヲ」の没入体験を象徴するストーリーガイド


妖怪が日常に出現！「怪々ラヂヲ」ARカメラ機能で記念撮影しよう


体験スポットは全8カ所。嵐電嵐山駅キモノフォレスト、嵐電帷子ノ辻駅、大映通り商店街、そしてゴール地点の東映太秦映画村「怪々YOKAI祭2025」会場が含まれる。4カ所を巡るとオリジナルステッカー、全8カ所をコンプリートすると特製ホログラムステッカーがもれなく進呈される。音声ARと地域の世界観を融合させることで、テーマパークを起点とした右京区エリアのエンタメ化と、地域の活性化を図る取り組みとなっている。

4カ所達成で通常ステッカー、8カ所達成でホログラム仕様の特製ステッカーをプレゼント


■【イベント概要】

・イベント名：太秦 街歩き音声コンテンツ「怪々ラヂヲ」

・開催期間：2025年9月13日〜11月30日(日)

・開催場所：東映太秦映画村、大映通り商店街、嵐電帷子ノ辻駅、嵐電嵐山駅

※どの地点からでもスタート可能。ゴールは東映太秦映画村。

・体験料金：無料

※ただし、東映太秦映画村の入村料、嵐電の運賃、通信費は別途必要

・ノベルティ：ステッカー

・所要時間：約60分〜90分

・対応言語：日本語、英語

動作と連動して鳴る、臨場感満点の「モーションサウンド」体験


■バスツアー「百妖箱プロデュースでまわる！京都魔界めぐりと怪々YOKAI百鬼夜行」

京都に点在する妖怪にまつわる「魔界」スポットを巡る日帰りバスツアーも同時開催。知られざる妖怪の歴史や伝承に触れたあと、東映太秦映画村で開催される「怪々YOKAI祭2025」へと案内される。プロデュースを担当するのは、妖怪藝術団体「百妖箱」の代表であり、妖怪造形家・文化研究家の河野隼也さん。

バスツアーは計4コース。各コースで巡るスポットや案内ガイドが異なり、それぞれに特色ある体験が用意されている。

バスの向かう先は異界か現実か？「京都魔界めぐり」


■「洛中異界行脚(1)」コース

運行日：2025年10月18日(土)・19日(日)、11月1日(土)〜3日(祝)

出発：JR京都駅烏丸口「おこしバス」12時発

経路：河原院跡-壬生寺-小野篁墓所-石像寺(釘抜地蔵)-北野天満宮-蚕ノ社-東映太秦映画村-京都駅烏丸口(19時35分着予定)

料金：大人9500円、小児5550円

運行会社：京阪バス株式会社

■「洛中異界行脚(2)」コース

運行日：10月25日(土)・26日(日)

出発：JR京都駅烏丸口「おこしバス」13時30分発

経路：河原院跡-壬生寺-小野篁墓所-石像寺(釘抜地蔵)-北野天満宮-蚕ノ社-広沢池(車窓)-東映太秦映画村-京都駅烏丸口

到着：21時35分予定

料金：大人9900円、小児5750円

運行会社：京阪バス株式会社

■「古都妖怪巡礼」コース

運行日：9月20日〜10月13日(祝)の土日祝 ※当初の9月13日開始予定から変更

出発：JR京都駅八条口13時発

経路：将軍塚-六道珍皇寺-京都御所猿が辻-一条戻り橋-晴明神社-東映太秦映画村

料金：大人1万2200円、小児1万1200円

運行会社：株式会社日本旅行

■「平安怪異探訪」コース

運行日：11月15日(土)〜30日(日)の土日祝

出発：JR京都駅八条口13時発

経路：平安神宮-祟道神社-神泉苑-鵺大明神-引接寺(千本閻魔堂)-東映太秦映画村

料金：大人1万3700円、小児1万2700円 ※当初記載の料金から変更

運行会社：株式会社日本旅行

＜注意事項＞

・体調不良などの理由により、同乗者が急遽変更となる可能性がある。

・交通状況により、出発・到着時刻が前後する場合がある。

・天候により、バスツアーが中止となる場合がある。

・諸般の事情により、巡る魔界スポットが変更となる場合がある。

・映画村入村券はバスツアー料金に含まれる。

■「怪々YOKAI祭2025」とは？

平安時代の百鬼夜行を現代に再現する「怪々YOKAIパレード」を中心に、妖怪文化と現代アートを融合させたイベント。2024年に初開催され、関連SNS動画の総再生回数は1800万回を突破(※同社調べ)。なかでも10月26日は、開村以来最多となるインバウンド来場者数を記録した。2025年はさらにスケールアップして開催される。

【開催期間】2025年9月13日〜11月30日(日)

「あれ…ここ、異世界？」と思わせる不思議な光景が広がる


街路の明かりとともに、複数の妖怪姿が並び立つ


一緒にYOKAIダンスを踊ろう！


異世界の主役のような妖怪たちのアーティスティックな装い


提灯やライトに照らされ、さまざまなオリジナル妖怪グッズが販売


まるで絵巻物が現代によみがえったかのような異世界空間


今回の企画について担当者に話を聞いてみた。

ーー今回の企画の狙いは？

オーバーツーリズムの解消と地元を巻き込んだ観光客の体験価値向上を目指しています。京都全体で、妖怪体験を楽しんでいただき、新たな京都の魅力の1つになってくれればと思っています。

ーー今回の企画のイチオシは？

妖怪バスツアーは、京都の妖怪スポットを巡り、最後は映画村にて「うずまさ百鬼夜行」をご覧いただけるスペシャルパッケージツアーです。

ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？

「怪々ラヂヲ」「妖怪バスツアー」「うずまさ百鬼夜行」で、妖怪の世界と和風ハロウィンをお楽しみください。

音声ARとバスツアーで現実と異界が交差する、唯一無二の祭典。非日常の世界に浸りに、まだ見ぬ妖怪の世界へ、スマートフォン片手に出かけよう。

※「Locatone(TM)」はSoVeC株式会社が提供するアプリケーション

※「Locatone(TM)」はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標

