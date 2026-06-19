モデルのローラ（36）の発表に、多くのコメントが寄せられている。

【映像】ローラ、ビキニ姿＆農業に励む素肌をあらわにしたファッション

これまでにも、素肌があらわなファッションで農業に励む姿や、美ボディーが際立つビキニ姿で海を満喫する様子など、日常の様子をInstagramで発信しているローラ。

ローラ、突然のお知らせ＆胸元あらわな“スケスケ”最新ショット

2026年6月18日の更新では、胸元あらわな最新ショットとともに「STUDIO R330は2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました」と、自身が立ち上げたライフスタイルブランドの終了を報告。

続けて「約10年間過ごしたロサンゼルスを離れ 日本へ拠点を移し 自然とともに暮らす新しい人生を歩み始めました。その大きな変化の中で ブランドを立ち上げた頃からともに歩んできたロサンゼルスのチームとも それぞれの未来や作りたいものの方向性も何度も話し合い 今 新しい道へ進むタイミングを迎えました」とロサンゼルスから日本に拠点を移すことを明かしている。

さらに「そして今 日本の自然 伝統 職人の技 そして和の美しさを中心とした 新しいブランドの世界を少しずつ育て始めています。また新しい旅の中で 皆さまと再びお会いできる日を 心から楽しみにしています」と、今後の展望についてもつづった。

この投稿にファンからは、「素晴らしい決断だね これからも応援します」「とっても悲しい これからも大切に着ていくね」「スタイル抜群 大人の色気がすごすぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）