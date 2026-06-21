Peonyのリップグロス新色登場♡ジェラート着想の甘かわカラーに注目

コスメブランド「Peony（ピオニー）」の人気アイテム「グロッシーハニークーベルチュールリップグロス」に、待望の新色2カラーが2026年6月26日（金）より登場します。ジェラートをイメージした甘く可愛らしいカラーに加え、限定ポーチセットやファッションアイテムも同時発売。見た目の可愛さとトレンド感を兼ね備えた、心ときめくコレクションをご紹介します♡

ジェラート着想の新色リップグロスが登場

価格：3,180円（税込3,498円）

「Glossy Honey Couverture Lip Gloss（グロッシーハニークーベルチュールリップグロス）」は、はちみつと7種の保湿成分を配合した人気リップグロスです。

とろけるはちみつのような柔らかなテクスチャーが唇を包み込み、ぷっくりとしたツヤ感とうるおいを演出。美しい発色が長時間続くのも魅力です。

今回新たに加わるカラーは2色。

13 Rose Creme（ローズクリーム）

やさしいミルクを溶かしたような、ローズクリームジェラートを思わせる上品なカラー。

14 Peach Chantilly（ピーチシャンティ）



とろけるピーチにシャンティクリームを重ねたような、可憐で甘い印象のカラーです。

カラーごとに異なるパッケージデザインも採用されており、まるで“ひみつのジェラート屋さん”で見つけた特別なアイテムのような世界観を楽しめます。

カラー：全14色

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限定ポーチセットとノベルティも要チェック

新色発売を記念して、「Kitten’s Gelato Pouch Set」も登場します。

お好きなリップグロス2色と限定フリルポーチがセットになった特別なアイテムで、価格は7,182円（税込7,900円）。リップ好きにはたまらない限定セットです。

さらに、15,000円以上購入した方には、先着順で限定ノベルティ「Key to Heart Charm」をプレゼント。

特別感あふれるギフトは数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

内容：お好きなリップグロス2色＋限定ポーチ

※ノベルティは先着順、なくなり次第終了となります。

ファッションアイテムもジェラートカラーで展開

GELATO BOSTON BAG



価格：9,200円（税込10,120円）

ころんとしたフォルムが可愛いボストンバッグ。ミルクをイメージした優しいカラーが魅力です。

カラー：MILK WHITE／MILK PINK

2WAY GELATO HEART BAG



価格：6,600円（税込7,260円）

ショルダーチェーンとストラップが付属した2WAY仕様。ハート型デザインがコーデのアクセントになります。

カラー：PINK／LEMON／MELON／LILAC

GELATO PHONE CARD HOLDER



価格：3,600円（税込3,960円）

スマートフォンにマグネットで取り付けられる便利なアイテム。ジェラートカラーのポップなデザインも魅力です。

カラー：PINK／LEMON／MELON／LILAC

Peonyの甘く可愛い世界観を楽しんで♡

新色リップグロスをはじめ、限定セットやファッションアイテムまで幅広く展開される今回のコレクション。

ジェラートをイメージした優しいカラーリングと、Peonyらしいフェミニンなデザインが魅力です。

毎日のメイクやファッションにときめきをプラスしてくれるアイテムばかりなので、気になる方はぜひ発売日にチェックしてみてくださいね♪