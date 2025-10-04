【徹底比較！】で、結局Amazonプライム感謝祭とブラックフライデーどっちがお得？
Amazonでは10月7日から、年に一度のビッグセール「プライム感謝祭」が開催！
多くの人が楽しみにしている「プライム感謝祭」ですが、その後には同じく年に一度のビッグセールAmazon「ブラックフライデー」も待っています。
そんな2つのセールについて「一体何が違うの？」「どっちで買い物をした方がお得なの？」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか？
※10月3日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。
■2つのビッグセール、開催時期やセール内容は？
▶プライム感謝祭
開催時期：10月中旬ごろ
対象：プライム会員限定
Amazonプライム会員のためのビッグセール。プライム会員限定の特別価格商品や先行販売商品が多く登場する。
▶ブラックフライデー
開催時期：11月下旬（感謝祭明けの金曜日）
対象：誰でも参加可能
誰でも参加できるAmazon最大のセール。多くの商品が大幅な割引対象となり、年に一度の買い納めに最適。
■【プライム会員のための特別セール】プライム感謝祭
プライム感謝祭は、その名の通りAmazonプライム会員に感謝を込めて開催される特別なセールです。開催時期は例年10月中旬ごろとなり、今年は10月7日(火)から10月10日(金)までの開催となります。そんなプライム感謝祭では家電から日用品まで200万点以上のアイテムが特別価格で販売。セールの3日前からは先行セールも開催され、一足先にお得な商品がゲットできることも！
対象者はプライム会員のみとなるので、普段から会員としてAmazonのサービスを利用している方にとっては、ブラックフライデーよりも早くお得な商品をゲットできるチャンスになります。
■【誰でも参加できるAmazon最大級のセール】ブラックフライデー
ブラックフライデーはアメリカの感謝祭の翌日に開催される大規模なセールが由来となっており、毎年11月下旬に開催されるその年最後のビッグセールです。プライム会員のみが対象だった感謝祭とは異なり、こちらは誰でも参加できるのが大きな特徴です。
こちらもプライム感謝祭同様に例年先行セールが開催されており、家電、ファッション、日用品、食品など、あらゆるカテゴリーの商品が大幅割引対象に！まさに「年に一度の祭り」とも言える規模のセールです。
また、2つのセールの共通点として、開催が近くなると同時にAmazonが提供しているサブスクの無料お試しキャンペーンなども始まるというものがあります。内容はその時によって変わるので、セールの度にチェックがおすすめ！
■結局どっちがお得？賢く買い物をするためのポイント
プライム感謝祭とブラックフライデーの概要をふまえつつ「結局どっちがお得なの？」と思われた方にお伝えしたいのは、どちらのセールにもお得なチャンスがあるということ。どちらがよりお得かは「何を買いたいか」「プライム会員かどうか」によって変わってきます。
■プライム会員なら「プライム感謝祭」がおすすめ
Amazonプライム会員であれば、先行して割引商品をゲットできるプライム感謝祭がおすすめ！
ブラックフライデーまで待たなくても、10月の時点で欲しかった商品が安く買える可能性があります。さらに、プライム感謝祭では、ブラックフライデーにはないプライム会員限定の割引や、特別価格の商品が見つかることがあります。
また、セールと同時に開催されるポイントアップキャンペーンは、プライム会員ならより高い還元率になることが多いのもおすすめのポイントです。
■プライム会員ではない人、幅広い商品から選びたいなら「ブラックフライデー」
プライム会員ではない方や、今の段階で特に欲しいものが決まっていない場合は、ブラックフライデーがおすすめ！
誰でも参加できるブラックフライデーは、プライム会員になる必要がないため、気軽にセールに参加できます。商品の選択肢も豊富かつ、Amazon最大級のセールなので、プライム感謝祭よりも多くの商品が割引対象になる傾向もあるため、上記の通り、特に欲しいものが決まっていない方はプライム会員であっても、ブラックフライデーを待ってみるのもいいかもしれません。
ちなみにブラックフライデーでは、多くの企業がセールに参加するため、セールに合わせて多くのメーカーやブランドが独自のセールを実施することもあります。
■さらにセールを活用するための裏技
ここまで「プライム感謝祭」と「ブラックフライデー」それぞれのおすすめポイントや比較を紹介してきましたが、どちらのセールに参加する場合でも、もっとお得にお買い物がしたい！そんな方におすすめしたい裏技をお伝えします。
▶欲しいものを事前に「ほしい物リスト」に入れておく
セール前に欲しい商品をリストに入れておくと、セール開始と同時に割引になっているかを確認できるので、気になる商品が売り切れる前にいち早くゲットできることも！
▶事前に価格をチェックしておく
セール価格が本当に安いのかを判断するために、事前に通常価格をチェックしておくことが大切です。
▶ポイントアップキャンペーンにエントリーする
どちらのセールでも、ポイントアップキャンペーンが開催されます。ポイント還元率が上がる超お得なキャンペーンなので、忘れずにエントリーしておきましょう。
ちなみに、開催中の「プライム感謝祭」ではセールにあわせてほかにもお得なキャンペーンがおこなわれているので、特設サイトにアクセスして確認してみましょう！
■プライム感謝祭にあわせてオススメしたい商品10選
▶【Amazon.co.jp限定】 (医薬部外品) キレイキレイ 薬用 液体ハンドソープ シトラスフルーティの香り 詰め替え 800ml×2個 除菌ウェットシート付
●￥912→【12%OFF】￥805
泡立ちの良さもコスパも◎なハンドソープ。除菌ウェットシートが付いてくるのが嬉しい！
▶アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し×鉄壁バリア 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量]
●￥3,502→【12%OFF】￥3,099
これからの時期にぴったり！部屋干しに特化したジェルボール洗剤。
▶ジョイ 【まとめ買い】 [大容量] W除菌 食器用洗剤 贅沢シトラスオレンジ 詰め替え 超特大ジャンボ 1,620mL×2個
●￥2,170→【11%OFF】￥1,938
Amazonレビュー★4.4！コスパも洗い流しも◎な食器用洗剤。大容量でかなりお得です♪
▶肌ラボ 薬用 極潤トラブルケア 本体170mL&詰替え170mL 【医薬部外品】
●￥1,936→【24%OFF】￥1,467
敏感肌にも優しい低刺激な化粧水と口コミでも高評価！保湿力も◎で肌荒れが気になる方におすすめ！
▶【新モデル】 YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え 大容量 ディープナイトリペア
●￥7,200→【28%OFF】￥5,180
コスパも仕上がりも◎！とAmazonレビューで★4.5を獲得しているYOLUのヘアケアセット。
▶BOTANIST ボタニスト SANTAL サンタル リペア オイルイン シャンプー トリートメント ヘアオイル 3点セット
●￥5,280→【25%OFF】￥3,960
パサつきがおさえられ、まとまりが良くなると口コミでも評価の高いヘアケアセット！
▶iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ
●￥3,980→【10%OFF】￥3,582
過去1か月で3000点以上購入された耐熱保存容器。ニオイ移りしにくいのも嬉しい！
▶【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 バスタオル チャコールグレー 4枚セット
●￥3,590→【16%OFF】￥3,033
コスパ、吸水性◎でふわふわ感がたまらないバスタオル！Amazonレビューでも★4.5と高評価を獲得。
▶【Amazon.co.jp 限定】サーモス デュラブルシリーズ 玉子焼きフライパン 13cm グレー ガス火・IH対応
●￥2,480→【13%OFF】￥2,147
「加工が取れにくく使いやすい」「買ってよかった！」と口コミでも高評価の玉子焼きフライパン。
▶【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
●￥1,664→【20%OFF】￥1,331
過去1か月で3万点以上購入された、飲みやすさ味◎かつラベルレスが嬉しい麦茶！
Amazonプライム感謝祭もブラックフライデーも、それぞれ違った魅力を持つビッグセールです。それぞれの特徴をふまえて、買い物スタイルに合ったセールを活用しつつお得に買い物を楽しみましょう♪
文＝SI