秋冬コーデに合いそうな「激かわバッグ」→【GU】に売ってた、、！（歓喜）

コーディネートの季節感高めるには、バッグやシューズなどの小物選びも重要。特にバッグは目につきやすく、コーデのアクセントとしても重要な役割に。秋冬コーデに活躍しそうなアイテムをリサーチしたところ、【GU（ジーユー）】で気になるバッグを発見。今回はボアやギャザーなど、可愛いディテールが魅力のバッグをピックアップしてお届けします。

ふわふわのトリミングにキュン！

【GU】「ダブルフラップポケットバッグ」\2,990（税込）※10月中旬発売予定

ふわふわなフェイクファー素材のトリミングが目を引くショルダーバッグ。色展開は全2色。スナップのブラウンはスウェード調、色違いのブラックはシボ感のあるレザー調素材が採用されていて、色によってガラッと雰囲気が変わります。カジュアルなデニムスタイルに合わせたり、フェミニンなワンピースに合わせたりと幅広く活躍しそうです。

キュートなシルエットに一目惚れ

【GU】「ダンプリングバッグ」\1,990（税込）

ふんわりとしたフォルムがかわいらしいダンプリングバッグ。深みがあり秋冬コーデのアクセントにぴったりなレッドのほか、ナチュラル、ブラウン、ブラックの全4色展開。陰影のつきやすいギャザーシルエットも相まって、コーデのおしゃれ度アップが狙えそう。ショルダータイプで持ちやすく、休日のリラックススタイルにもおすすめのアイテムです。

