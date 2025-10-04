2025年2月16日の記事を編集して再掲載しています。

鍋にお湯をわかして麺を茹でて具を温めて…と、おいしいけれど、作るのが面倒だったインスタントの袋麺。ついつい手間がかからないカップラーメンに手を伸ばしがちでした。

袋麺調理は電子レンジにおまかせ

そんな状況を変えてくれそうなのが、いまかなり売れている、NEIGHBOR CLOWNの「レンジ de ラーメンメーカー」。調理がラクなうえにおいしいラーメンができあがるので、袋麺の登場頻度が激増しそうです。

こちらは、電子レンジで袋麺を調理できるアイテム。使い方は簡単で、まずはどんぶり型の容器に水と麺を入れて、レンジでチン。麺が茹で上がったら、スープのもとを溶かすだけです。

鍋でお湯を沸かす必要も、ガスコンロ前で麺が茹であがるのを見張る必要もなし。容器がどんぶり型になっているから、食べるときも器に移さなくてOK。レンジでチンするだけであっという間にできあがり、洗い物も最小限。手軽さレベルで言ったらカップラーメンとほぼ一緒と思ってよさそうです。

予想以上においしくできるかも

そして、手間がかからないのはもちろんのこと、「おいしいラーメンができそうだな〜」と思わされるのはこの商品に細かい気遣いが隠されているから。

容器に水位目盛りがついているのです。鍋を使って袋麺を茹でるとき、筆者は水の量を量ったことが一度もありません。ですが、袋麺メーカーが推奨する水の量でつくるのが、いちばんおいしいはず。容器に目盛りがついていたら、ラクに量ることができます。

また、蓋には加熱時間の目安が記載されています。これなら、茹ですぎて伸びる心配もありません。

野菜もチャーシューも一緒にチンできるよ

実はこちら、具も一緒に温めることも可能。カット野菜やチャーシュー、ハムなどがあれば、豪華なラーメンになりそう。これだけ手軽に袋麺調理ができるなら、もうカップラーメンは卒業かもしれません。

Source: Amazon