ぼる塾・田辺智加も可愛さに悶絶！“ディズニー土産”のキュートなお菓子「作ってるメーカーもすごい」

“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さん。個人のYouTubeチャンネルでは、たびたびオススメのディズニー土産を紹介してくれています！田辺さんは、最近も東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに行ってきたとして、『【ディズニー購入品紹介】一日でランドとシーをハシゴしたから周り方や食べた物や購入品を全部話すね！【ランドはひとりでシーは仲間と】』という動画で、購入したお菓子を紹介してくれました。意外と悩ましいお土産選びの参考にぜひ♪

田辺さんは、まず1人で東京ディズニーランドへ行き、その後、後輩芸人の喫茶ムーン・レヲンさんと合流して東京ディズニーシーに行ったと前置きすると、「1人でお土産見てた時にさ、すごい気になってたものがあって買わなかったんだけど」「レヲンちゃんが『これ美味しいですよ〜』って教えてくれて買ったもの」とお菓子を披露。

東京ディズニーリゾート / パイクッキー 税込1,100円（公式サイトへ）

ラプンツェルのヘアスタイルのような、キュートな見た目のパイクッキー。

筒状の華やかなパッケージに10個入っており、ばらまき用にも良さそうですね♪

■可愛さに悶絶！

田辺さんは、ラプンツェルの世界観がプリントされたパッケージを披露しつつ「可愛い」「紙で軽いし」と、持ち運びが苦にならない重さだとコメント。

そして、パッケージを開けると、「え〜！待って」「いやぁ〜〜〜」「うわ〜、これ可愛いね」「パイもさ、ラプンツェルの髪みたいで」と、中に入ったお菓子のあまりの可愛さに悶絶！

さらに、「これを作ってるメーカーもすごい。ユーハイムが作ってるから美味しいよ」と教えてくれました♪

■動画もチェック

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。