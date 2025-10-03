Amazon プライム感謝祭にiPadやAirPods、MacBookなどのApple製品が登場へ【10/4から】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、先行セールに登場予定のAirPods 4やiPad AirなどApple製品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
→ プライム感謝祭目前！「Amazon プライム会員」30日間無料体験はこちら
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
USB-C対応に。映画館のような空間オーディオを楽しめる「AirPods Max」
一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17）」
2024年5月発売の「13インチiPad Pro」
2024年発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」
2024年11月発売の「MacBook Pro」
M2搭載・薄型高性能の「13インチ MacBook Air」
その他のセール予定商品
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります