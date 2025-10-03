Amazon プライム感謝祭にiPadやAirPods、MacBookなどのApple製品が登場へ【10/4から】
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」に先駆けて、2025年10月4日（土）から先行セールが開催されます。先行セールの価格は「Amazon プライム感謝祭」本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、先行セールに登場予定のAirPods 4やiPad AirなどApple製品をご紹介。気になる商品は「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C対応に。映画館のような空間オーディオを楽しめる「AirPods Max」


Apple(アップル)

Apple AirPods Maxワイヤレスオーバーイヤーヘッドフォン、プロレベルのアクティブ ノイズキャンセリング、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディ オ、USB-C充電、iPhoneのためのBluetoothヘッドフォン ‒ パープル

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



一日中使えるロングバッテリー。Apple Pencil Pro対応の「iPad mini（A17）」


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、256GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スターライト

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、512GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー ? スペースグレイ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2024年5月発売の「13インチiPad Pro」


Apple(アップル)

Apple 13インチiPad Pro(M4):Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、LiDAR スキャナ、Wi-Fi 6E、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2024年発売。11インチと13インチで選べる「iPad Air」


Apple(アップル)

Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、128GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2024年11月発売の「MacBook Pro」


Apple(アップル)

Apple 2024 MacBook Pro 12コアCPU、16コアGPU の M4 Pro搭載ノートパ ソコン: Apple Intelligence のために設計、14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレ イ、24GBユニファイドメモリ、512GBの SSD ストレージ - スペースブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



M2搭載・薄型高性能の「13インチ MacBook Air」


Apple(アップル)

Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, USキーボード - スターライト

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Amazon

Amazon Fire HD 10 インチ タブレット - 1080pフル HDディスプレイ、大画面で動画もマンガも - 32GB ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX デスク モニターアーム マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ティファール(T-fal)

【オンライン限定】 ティファール 電気圧力鍋 3L 4人用 時短 おまかせ手料理 1台12役 自動調理 無水調理 「ラクラ・クッカー コンパクト」 独自の煮込み鍋 レシピブック付き ブラック CY3518JPA

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


De'Longhi(デロンギ)

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


BOSE(ボーズ)

Bose QuietComfort Ultra Headphones 完全 ワイヤレス 空間オーディオ ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth接続 マイク付 最大24時間再生 急速充電 ブラック

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
