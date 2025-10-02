この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が暴露！“特定親族特別控除”の使いどころ『【2025年10月】特に〇〇な人は還付金が大幅に増えるかも…社会保険の壁さえも超える唯一の抜け道』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「【2025年10月】特に〇〇な人は還付金が大幅に増えるかも…社会保険の壁さえも超える唯一の抜け道」にて、脱・税理士の菅原氏が、扶養控除の最新ルール、“特定親族特別控除”の新設、そして社会保険の壁の扱いについて整理して解説している。



まず、給与収入ベースの基準が103万円から123万円へ引き上げられた点が起点だ。内訳は基礎控除58万円＋給与所得控除65万円＝123万円という整理で、合計所得で見るなら58万円以下が扶養の基準になる。ここを押さえずに「年収だけ」で判断すると誤る。菅原氏は「お子さんを持つ家庭は特に注意」と釘を刺しつつ、年齢帯ごとの控除額の差も明快に示している。



年齢区分は、16歳未満は扶養控除の対象外、16～18歳は38万円、19～22歳は“特定扶養親族”として63万円、23～69歳は38万円、70歳以上は同居で58万円・別居で48万円という配列だ。ここで肝になるのが19～22歳向けの“特定親族特別控除”である。これは従来の扶養控除とは別枠の新制度で、子が123万円を超えて働いても、150万円までは親側で63万円の控除が維持されるという設計になっている。さらに150万円超から188万円までの間はレンジごとに段階的に控除が目減りし、188万円超で打ち切りになる。



もう1つの焦点は「社会保険の壁」だ。一般には130万円（勤務先要件で106万円などもある）が従来の目安だが、19～22歳に限っては150万円まで親の扶養にとどまれる運用に拡張されたと菅原氏は解説する。つまり、19～22歳は「税（特定親族特別控除）」と「社会保険（扶養の扱い）」がともに150万円でそろい、働き控えの歪みを抑える“唯一の抜け道”として機能する。反面、150万円を超えた瞬間に社会保険の自己負担が発生し、トータル手取りで不利になりやすい点は冷徹に見ておくべきだ。ここを見誤ると、還付金は増えたのに家計は目減り、という本末転倒に陥る。



要は、19～22歳は「150万円以下を堅守」、それ以外の年齢帯は「123万円・130万円など複数の壁を別物として管理」するのが現実的だ。親の側は、子に最新の基準を共有し、年末のシフト調整を数値で指示するくらいでちょうどいい。特に「19～22歳×150万円」という“抜け道”は、還付と手取りの両面で効く。



本編では、各レンジの控除額の推移や「合計所得」と「給与ベース」の違いが、勘所だけに絞って板書で整理されている。自分の家庭に当てはめやすい目線で話が進むため、数字が苦手でも全体像はつかめるはずだ。細かなレンジの該当可否や年末の詰めは、動画で提示される図と一緒に確認すると理解が早い。制度の“重なり”を見抜けるかどうかで、年末の帰結は分かれるため、該当しそうなら、本編で計算の勘所を先に押さえておくといいはず。今回の動画は、子の収入調整や親の年末調整を戦略的に進めたい家庭にとっても非常に参考になる内容となっている。