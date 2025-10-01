この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「常識だけではたどり着けない…本当の富裕層は何を考えて投資をしているのかを明らかにします！」で、脱・税理士の菅原氏が投資界の“常識”に切り込んだ。今回はドバイ在住の著者・宮脇さき氏の『世界の新富裕層はなぜ オルカン・S&P500を買わないのか』を取り上げ、骨子を押さえつつ、自身の経験に基づく視点で論点を整理している。



冒頭で菅原氏は「インデックスの複利だけで富裕層になった人を見たことがない」と明快に述べる。流行のS&P 500やオルカンを機械的に積み立てる発想に警鐘を鳴らし、「本業でキャッシュフローを生み、そこで初めて資産運用に進む」という道を提示する。資産運用“だけ”で大きな富を積み上げるケースは、あっても極めてまれだという立場だ。



著者の宮脇氏が掲げるキーワードは「ハードアセットマネー戦略」。紙幣や株などの資産であるペーパーアセットに偏らず、不動産・金・暗号資産といった実物資産を軸に据える考え方である。併せて、AIや信頼できる外部委託パートナーを活用し、人を過剰に雇用せず回る仕組みを作るという経営姿勢にも言及。まず事業で太いキャッシュフローを作り、次のステージで実物資産に展開する、この順番が新富裕層の共通項だと指摘する。



そして、示された「ハードアセットマネー戦略の7つの行動原則」は実務的である。まずは、現金も投資の一つとして考え、ウォーレン・バフェットのように、ここぞという好機をつかむ軍資金として確保する。金ビットコイン、不動産などの実物資産を持ち、複数の通貨地域に分散させて米ドルへの依存を避け、不動産は収益性の高いものに限定する。さらに、節税は合法的に最小化を追求し、知識とネットワークを“どんな時代でも自分を助けてくれる「究極のハードアセット」”と位置づける。ここまで徹底して初めて、常識の外側にある選択肢が見えてくる。



動画では、菅原氏が2008年のリーマンショックでの相場急落を経て「自分でコントロールできないものに依存しない」と転じた背景も語られる。事業から資産の順序、実物重視、税と通貨の視点、この3点が本書の要をなす。今回の動画を"第1章"として、次回の動画では"第2章"にあたる「なぜ今伸びているS&P500・オルカンを新富裕層は買わないのか」について掘り下げられる。先に俯瞰をつかんだうえで、動画本編で各論を確認すると理解が進む。



本編は、インデックス一辺倒に違和感を持つ人、事業と投資の最適な順序を探る人、そして実物資産と節税の基礎設計を見直したい人にとっても非常に参考になる内容である。