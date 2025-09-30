トヨタ「“2人乗り”軽自動車」生産終了へ！ 専用スポーティ内外装に「ターボ×MT」搭載がスゴかった！ オープンスポーツカー「コペンGRスポーツ」2026年8月に完全終焉

専用スポーティ内外装に「ターボ×MT」搭載がスゴかった！

トヨタは2025年9月29日、ダイハツからOEM供給を受けて販売している軽オープンスポーツカー「コペン GRスポーツ」の生産を、2026年8月をもって終了すると発表しました。

2026年8月で生産終了となるトヨタ「コペン GRスポーツ」

コペンは、2002年に初代モデルがデビュー。軽自動車でありながら電動開閉式のハードトップを備える本格的な2シータースポーツカーというコンセプトが、唯一無二の存在として独自のポジションを確立させました。

現行モデルは2014年に登場した2代目で、2019年にはトヨタのモータースポーツ部門「TOYOTA GAZOO Racing」が監修した「GRスポーツ」がラインナップに加わり、トヨタ・ダイハツの両ブランドで販売されてきました。

コペン GRスポーツは、GRスポーツモデルらしいアグレッシブで精悍なデザインに加え、専用BBS製アルミホイールやブラック加飾のヘッドライトを採用。

インテリアでは専用レカロ製シートや専用MOMO製ステアリング、専用自発光式3眼メーター、ピアノブラックパネルを装着し、スポーティさと上質感を演出しました。

パワートレインは、最高出力64馬力・最大トルク92Nmを発揮する660ccの直列3気筒ターボエンジンにCVTもしくは5速MTを組み合わせています。

走行面では、ショックアブソーバーや電動パワーステアリングを専用チューニングし、思い通りのドライビングを実現しました。

さらに、フロントに床下には専用ブレースを配して剛性強化を実施し、センターブレースの形状も変更してスパッツを追加するなど、体幹の強化も図っています。

このGRスポーツは前述のように、トヨタとダイハツどちらの販売店でも購入できるモデルですが、「ローブ」「エクスプレイ」「セロ」の3グレードはダイハツのみで販売。

このうち、エクスプレイは2024年10月に生産を終えており、今回の発表によって、すべてのコペンシリーズが生産終了することとなります。

一方で、ダイハツは公式サイト上で「再びコペンを世の中に送り出せるよう、現在も準備と検討を重ねています。現行モデルに区切りはついても、挑戦は続きます」との声明を発表しており、次期モデルの登場が期待されます。

※ ※ ※

トヨタによると、コペン GRスポーツは2026年8月までの生産予定台数に注文が達した時点で販売終了となるとのこと。

購入を検討している場合は、早めに販売店へ相談することが推奨されます。