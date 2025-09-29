この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」にて、動画『【斬新すぎる】HISAKO流の新生児との遊び方！赤ちゃんは無反応でも全然OK！』が公開された。出演したのは、12人の子どもを持つ助産師のHISAKOさん。動画内では「生まれたての赤ちゃんとどうやって遊べばいいの？」というママたちの悩みに答えた。

HISAKOさんは最初に「起きてるときに刺激を与えてあげたいなって思うけど…」と近年よく耳にする“発達を促すための刺激”へのプレッシャーに触れる。しかし「ママが楽しいのが一番なわけ」「わざわざ何か刺激を与えて発達を促そうとか考えなくていい」と語り、赤ちゃんへの一方通行な遊びや無反応さに悩むよりも「自分が楽しんじゃうっていうのがいいのかなと思うわけ」と持論を展開した。

動画では実際に、3歳の子どもと“お供え物ごっこ”をしたり、身の回りのものを使ったおもしろ遊びを紹介。「こんな感じでね、新生児との遊びっていうのはママが楽しいのがいいわけ」「フルーツいっぱいで鬼、かわいくない？バナナだから鬼やな！」など、ユーモアたっぷりに提案した。

また「別にクラシックである必要はない。ノリノリのレゲでもヨーデルでも好きな音楽をかけて、自分が楽しければいい」と呼び掛け、「こんなんしていっぱいスキンシップしてあげるのが一番いい」と述べた。

多忙な毎日を過ごすママに向けては「いつもいつも遊べってことじゃなくて、自分が暇やな、遊ぼうって気分になったら遊べばいい。今は無理やわ、って泣いててもらって大丈夫」と共感を込めてアドバイス。「この30年も生きてきたママが、生まれたての2週間の子に合わせる必要はない。あなたに合わせなさいでいいんですよ」と、自分らしい子育てを後押しした。

動画の締めくくりでは、「遊びというか、自分が心地よく赤ちゃん使わせてもらって気分よくなる。それに付き合わせるっていう感じです」と独自の哲学を語り、子育てに悩むママへエールを送っていた。

