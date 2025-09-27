「スヌーピー」コーデNo.1が決定！PEANUTS／PEANUTS×MLBキャラディネートコンテスト結果発表
Instagramで展開された「PEANUTS／PEANUTS×MLBキャラディネートコンテスト supported by キャラWalker」の結果がついに発表！2025年9月8日から14日まで開催された本コンテストでは、「RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)」と「DOUBLE NAME(ダブルネーム)」の2ブランドから個性あふれるスヌーピーコーデが続々登場。多くのファンが「いいね！」で参加した結果、ついに各賞の受賞者が決定した。
■Instagramでの投票バトルを制した受賞者たち！
参加ブランドは、スケーター・サーフカルチャーをベースにしたアメリカンカジュアルが得意な「RODEO CROWNS WIDE BOWL」と、デニムを中心にワンランク上のカジュアルを提案する「DOUBLE NAME」の2ブランド。各店舗スタッフがPEANUTSコラボアイテムを自由にスタイリングしたコーデの投稿に、連日多くの投票が集まり盛り上がりを見せた。
■ピーナッツ賞は伊藤瑠依さん(RODEO CROWNS WIDE BOWL)
最も多くの「いいね！」を獲得したピーナッツ賞に輝いたのは、RODEO CROWNS WIDE BOWL ららぽーとTOKYO-BAY店の伊藤瑠依さん。コミックアートや効果音がふんだんに施された「オーバーオール」(1万1000円)を主役に、赤のトップス×デニムという王道アメカジスタイルで魅せた。「BIGトートバッグ」(4400円)と「フェイスポーチ」(3850円)でPEANUTS愛を細部まで表現。ベージュブーツで大人っぽさも忘れない、完成度の高いコーディネートが支持を集めた。伊藤さんは、ロデオクラウンズのコーデの中で「いいね！」＋「保存」の合計数も1位に。
■MLB賞はたまさん(DOUBLE NAME)
MLB×PEANUTSコラボアイテムを使用したコーディネートで1位となったMLB賞は、DOUBLE NAME 横浜店のたまさんが受賞。野球帽をかぶったスヌーピーがジャガード織りで表現された「MLB×PEANUTSコラボ ジャガードラグランニット」(9350円)を、アースカラーでまとめた洗練スタイルに。今季トレンドのバブーシュカスカーフで、スポーティー×ガーリーの絶妙MIXを実現したセンスが光る。たまさんもDOUBLE NAMEのコーデの中で「いいね！」＋「保存」の合計数が1位となった。
■キャラWalker賞は田中伶音さん(RODEO CROWNS WIDE BOWL)＆あやりさん(DOUBLE NAME)
各ブランドから選出されたキャラWalker賞には、個性派スタッフ2名が選ばれた。
RODEO CROWNS WIDE BOWL ららぽーと横浜店の田中伶音さんは、マスタードイエローの「バルーンロングスリーブTシャツ」(5500円)×「カスタムカーゴパンツ」(9350円)で元気いっぱいのカジュアルコーデを披露。さらに、「BIGトートバッグ」(4400円)でPEANUTS愛をアピールしつつ、ヘッドフォンを首に掛けるスタイルで今どきのストリート感を加えた。
一方、DOUBLE NAME 新宿店のあやりさんは、ドジャーブルーの「MLB×PEANUTSコラボ スタジアムジャンパー」(2万7500円)を軸にした上級レイヤードスタイル。チェックシャツ、レースチュニック、ダメージデニムを重ねる異素材MIXで新鮮な提案を見せた。
この2名の所属する店舗は、キャラクター情報サイト「キャラWalker」で店頭取材レポートを予定しているのでお楽しみに！
■投票参加者にも豪華プレゼントのチャンス！
各賞の受賞コーディネートに投票した人を対象に、抽選で豪華プレゼントが贈呈。ピーナッツ賞とMLB賞の投票者からは各1名にスヌーピーぬいぐるみとMLBオリジナルタンブラーを、ブランド賞はそれぞれ伊藤さん(RODEO CROWNS WIDE BOWL)、たまさん(DOUBLE NAME)に投票した人から抽選で1名に各ブランドのオリジナルコーディネート一式がプレゼントされる。当選者への連絡は、各ブランドの公式Instagramから個別に行われる予定なので、該当する人はこまめにチェックを。
今回受賞した4名のコーディネートで使用されたアイテムは、各ブランドの店舗およびオンラインショップで購入可能。個性あふれる「キャラディネート」を参考に、自分らしいPEANUTSスタイルを楽しんでみてはいかが。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
