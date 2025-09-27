衝撃吸収キャスター搭載！軽量・多機能・大容量の【ノーティカ】スーツケースがAmazonで販売中！
旅行も出張も快適に！機内持ち込み可能な【ノーティカ】スーツケースがAmazonで販売中！
ニューヨークで誕生したマリンカルチャーを背景にしたクロージングブランド「NAUTICA（ノーティカ）」。タウン・レジャー・トラベルからビジネス（出張）シーンまで幅広く対応できる軽量・多機能・大容量を兼ね揃えたNAUTICAスーツケースが登場。今や主流となる拡張機能・ストッパー付き衝撃吸収双輪キャスターを装備し、キズなどが目立ちにくいマット素材でオシャレなスーツケース。
ABSとPCを組み合わせたマット加工の外装でキズが目立ちにくく、スタイリッシュな印象を保ちやすい仕上がりになっている。
衝撃吸収仕様の双輪キャスターはストッパー付きで安定感があり、移動時の負担を軽減して快適に使える。
容量は約37〜41Lの拡張型で、短期旅行から出張まで幅広く対応できる実用的な設計となっている。
TSAロックを備えているため、海外旅行でも安心して利用でき、セキュリティ性と利便性を両立している。
