劇場アニメーション『ルックバック』（2024年）が、短編作品として異例のロングランを果たし、映画業界にも足跡を残した、原作者の漫画家・藤本タツキ。その代表作である、『週刊少年ジャンプ』で連載された『チェンソーマン』（現在第2部が『少年ジャンプ＋』にて連載中）は、少年漫画としてダークな内容と、優れた作画・作劇センス、そして狂気を投影した創造力が、多くの読者の度肝を抜いた作品である。

そんな『チェンソーマン』のTVアニメシリーズは2022年に放送され、原作第1部「公安編」の途中までが制作されている。そして、その続きとなる、「レゼ編」と呼ばれるエピソードが、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』として劇場公開された。

ここでは本作、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の演出やストーリー、『チェンソーマン』シリーズ全体の特異さを見ていきながら、その達成と独自の魅力の本質部分が何であるかを解き明かしていきたい。

※本記事では、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のストーリーを一部明かしています

舞台は、人間の恐れから生まれる「悪魔」がはびこる世界。主人公は、「デビルハンター」として日本の公安警察「公安対魔特異4課」に所属しながら、仲間たちとともに悪魔と戦い続ける少年・デンジだ。彼は自分の意志で、悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」の姿になることで、強大な力を持つ悪魔にも対抗できるのだ。

そんなデンジは本作のストーリーにおいて、好意をおぼえる上司のマキマとの休日デートを実現させる。デートは延々と映画を観に劇場をはしごして、その都度感想を簡潔に語り合うというもので、デンジは肩透かしを食らってしまう。とはいえ、謎めいた言葉と魅力に終始翻弄されながら、憧れの相手と一緒に過ごした時間を、デンジは心に刻むのだった。

一方で、新たな出会いも始まる。急な雨に見舞われ、デンジが雨宿りのために電話ボックスに入っていると、そこに“レゼ”という少女が駆け込んできた。マキマに惹かれているデンジだが、ついつい彼女にも恋心を抱いてしまい、レゼが働いているカフェに通いつめ、話をすることが日課となるのだ。ちなみに、デンジとバディを組んでいる、いつもうるさい「血の魔人」“パワー”がオーバーホールの時期にあり、チェンソーマンの信奉者である「サメの魔人」ビームにスイッチしているのも、デンジの恋愛には都合が良かった。

急速に親密になっていく、2人。レゼは、学校に通っていないと話すデンジに、夜の学校に忍び込もうと提案する。教室で授業ごっこをしたり、真っ暗な闇に包まれたプールで全裸になって泳いだりなど、ちょっと不良で甘美な“青春”を経験することとなるのである。岩井俊二監督の『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』（TVドラマ／映画）なども想起させる一場面だ。そして校舎では、ある不穏な事態も起こる。

その後、2人はやはり打ち上げ花火を見に行くこととなる。花火を眺められる高台で、公安から逃げて暮らそうと誘う、レゼ。2人は大きな花火が夜空に上がるなか、キスを交わす。“普通の恋愛”を経験したことのないデンジにとって、それはまさに特別で完璧な瞬間であった。しかし、そこから事態は急展開を遂げ、熾烈な追走撃が開始される。デンジはチェンソーマンとなり、圧倒的な火力で建造物すらも破壊する力を持った「爆弾の悪魔」“ボム”らとのバトルが開始されるのだ。

ここから始まる、ノンストップのアクションが圧巻だ。ファンが待たされていただけあって、その豪快に展開していくアニメーション映像は凄まじい。とくに、ボムと「台風の悪魔」のコンビに、チェンソーマンとビームが挑むタッグ戦の激しいぶつかり合いは、混沌の極みとしか表現できないほどの迫力ある作画となる。そのエクストリームな光景は、同じスタジオMAPPAがTVアニメ『呪術廻戦』でも描いていた、バトルによる街の大規模破壊を思い出させ、画の詳細さとタッチの激しさは、さらにそれを凌駕していると感じさせる。

TVアニメ版『チェンソーマン』には、このように原作が持っていた爆発的なカタルシスの表現に、やや欠けていた部分がある。毎週エンディング曲が異なり、その都度専用の新作アニメーションを用意した趣向は大きな話題となったが、個人的には、その余力をこそアクションシーンに投入してほしかったというのが、正直なところだ。今回は、ついに原作の迫力の見せ場がアニメーションで体験できたという思いがする。

このような、純粋にアニメーション体験として見るならば、先頃より公開され、社会現象を巻き起こしている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』よりも充実感が大きく、印象深いものがあるといえないだろうか。『鬼滅の刃』の映像表現の質も、もちろん高い。背景のCGとデジタル手描きのキャラクターがセパレートされていて、リッチな背景と平面的なキャラ、エフェクトとの違いが明確に際立ち、それぞれが役割分断していて、誰もが見やすいアクションシーンを提供できていた。

対して、さまざまなものが一体になって躍動しているように感じられる本作は、何がどうなっているのか混乱してしまう瞬間もある。それは例えば、ハリウッド実写映画の『トランスフォーマー』シリーズにおける画面内の情報の渋滞状態に似ているのではないか。分かりにくい、でも、何か凄いことになっている……そんな異様な混沌のなかに観客を叩き込むのである。『鬼滅の刃』に対し、このようなアプローチの違いが同時期に出てくることは、アニメーション界の多様的な試みとして、業界全体の強みにもなり得る。

特筆すべきは牛尾憲輔の作曲だ。花火をバックにした幸福な瞬間から惨劇が巻き起こる悪夢のようなストーリー展開に従い、音楽もロマンティックなものから不穏で衝撃的なものに変転する。そこで、幸福な瞬間を彩っていた旋律の一部が、まだ“火薬のように”燻ってパチパチとその場で弾けているように表現されるのだ。このような、先ほどまでの花火の記憶とボムの驚異とが同時にあるという詩的アプローチは、非常にユニークかつハイレベルな試みだといえるだろう。

牛尾憲輔は、手がけた『きみの色』（2024年）でも、登場人物が創作する曲のフレーズを、まだ完成前の形で劇伴のなかに仕込んでおくという芸当を見せている。ストーリーと音楽が、時間の中で絡み合うという、作品世界やストーリーを熟知しているからこそできる、立体的な仕掛けだ。旋律をキャラクターの行為や物語の前後関係に結びつけるという手法の進化が、本作で体験できるのである。

さて、そんな後半のアクションに圧倒される本作だが、もともと「レゼ編」は、原作漫画の時点からファンの間で「映画で観たい」と言われていた箇所であった。それは、映画好きな原作者による「実写映画風」シーンの存在や、ちょうどいい尺の関係にもあるだろう。その期待に応えたのが本作だといえるのだ。

とはいえ本作は、レゼがデンジを誘惑していく前半部も、アクションシーンが中心となる後半部も、ストーリー展開自体が非常にシンプルだといえる。とくにハリウッドの娯楽映画の水準で考えれば、脚本のツイスト（ひねり）などの印象的な展開が、あまりに少なすぎる。これは、映画作品に見慣れている観客ほど同意できる点であろう。

実際には本作は、映画的な脚本というよりも、よりヴィジュアル面に依存した、むしろアニメーション作品に適した構成になっていて、実際、それを十二分に活かした内容になっているのである。だからこれが、劇中でデンジとマキマが観ていたような“実写映画的”な世界かというと、かなり違うものだ。つまり本作は映画に接近するような構えを見せたからこそ、むしろ“非”実写映画的な部分が際立っていると感じさせられる。同時に、だからこそ、ファンや多くの観客が楽しみやすいところに着地できているといえよう。

そして、今回主題となっている、デンジとレゼとの関係も興味深い。もともとデンジという主人公は、少年漫画という枠をはみ出していく、個性的な存在である。彼が戦う動機は、正義感や、強くなりたいという思いではなく、「腹いっぱい食いたい」、「女の子とイチャイチャしたい」という、動物的な衝動そのものだ。

とくに公安に“飼われる”以前の彼は、莫大な借金だけがあり、自分の身体を犠牲にしながら日々をなんとか生きていくしかない状態。この世の楽しみや“普通の幸福”にアクセスすることが全くできない存在だった。そんなデンジというキャラクターは、ひと昔前の標準的な暮らしをすることすら難しくなった、いまの日本において、大人になることや老後に希望を持てなくなってきている、困難な若者の心理を代表するところがある。その意味において『チェンソーマン』は、『鬼滅の刃』に重なるところもある。

食欲と性欲に突き動かされているデンジは、そのことすらも利用される。かつて軍事政権下にあった韓国では、国民の関心を政治に向けさせないようにするため、Screen、Sport、Sexに関心を持たせる愚民政策の一種である「3S政策」を仕掛けたが、まさにデンジは“操作される大衆”そのものであり、社会や政治問題への関心が薄く、目の前のことや欲望にしか興味を持ちにくい、現在の日本に暮らす若者像の一つの典型でもある。

レゼは恋愛感情ではなく、ある目的のためにデンジに接近するのだが、彼女はデンジのそういった“普通に生きてこれなかった”、そしてこれからも“普通に生きていけない”境遇について、同情の念を見せている。それは、彼女自身にも重なる部分があるからだ。つまり本作で出会う2人は、まさに似た者同士であり、現在の社会が生み出す不幸と諦念の象徴であるといえる。だからこそ、そこで生まれる暴虐や破壊を通して、“優しくなかった世界”そのものを壊そうとすることへのカタルシスがあるのだ。これこそが、本作や『チェンソーマン』というシリーズのパンク的な価値であり、快感であろう。

そこでとくに新しいと思えるのは、そんな欲望に忠実なデンジであるのに、彼の性欲の対象となる女性に対して、順を追ってコミュニケーションをとろうとするようになるという点。デンジはかつて、女性の胸を揉みたいという夢を、パワーの協力のもと果たすことができた。しかし、彼は「こんなものか……」と、落ち込むことになる。そこでマキマが落ち込むデンジに、心のつながりが必要だと教えるエピソードがあったはずだ。デンジは、女性との関係構築と、双方向的な感情の価値を学ぶのである。

女性キャラクターの描かれ方も、非常に興味深い。マキマやレゼなどの女性たちは、ヒロインの役割を果たすために存在するというより、それぞれの“欲望”や“目的”を持って、それぞれ主体的に動いている。だからこそ、欲望に忠実すぎるデンジは、知性で上回る彼女たちに“使われる”立場になる。ここが、ともすれば少年漫画が陥ってしまうことのある“都合のいい女の子”の描き方と大きく異なる部分だ。仮に、それが悪意に根ざしたものだとしても。

つまり『チェンソーマン』の物語を一方向から見れば、性欲と食欲に動かされる衝動の塊としての主人公が、現実の女性の主体性にぶつかることで少しずつ成長を遂げていくものになっている。だからこそ、本作の“エロシーン”と呼ばれるような箇所が、単なるサービスカットではなく、物語に必然的なものとして立ち上がってくる。こういった、“欲望と翻弄”の構図を通した成長の物語は、従来の少年漫画が提供してきた成長の過程と比べると、だいぶ現実的で手に届くものだと思えるし、読者にとって解放的な印象すら与えるのではないか。

一貫してデンジは騙され続け、社会の搾取システムのなかで翻弄され、女性に利用され続ける。いくらチェンソーを振り回し、悪魔の屍山血河を作ろうとも、そして読者や観客たちに一瞬の解放感を与えたとしても、そういった構図への劇的な解決は与えられない。観客自身もそうだろう。少なくともいまは、抑圧のなかで、マシな一日を送れるようになるため、昨日より少しだけ前へと進んでいくしかない。エクストリームに、めちゃくちゃに見えながらも、そうした精神の物語が根底にあるからこそ、この作品ではエロスとバイオレンスが輝くのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））