秋冬限定♡「スイカバー」の仲間「チョコ＆バニラバー」が全国発売！

あのロングセラーアイス「スイカバー」から、秋冬にぴったりの新しい仲間が登場します。2025年9月29日（月）より全国で発売される「チョコ＆バニラバー」は、ユニークな三角形の形にココアクッキーを加えた2種アソートアイス。子供から大人まで楽しめる味わいに加え、スティックには環境にやさしい竹素材を採用しています。パッケージ裏面には親子で楽しめる仕掛けもあり、ちょっと特別なおうち時間にぴったりです。

三角形がかわいい♡秋冬限定アイス

「スイカバー」と同じ三角形のフォルムで登場する「チョコ＆バニラバー」。中には子供が大好きなココアクッキーが練り込まれており、ザクザクとした食感がアクセントになっています。

味はチョコとバニラの2種入りで、1箱で両方の美味しさを楽しめるのが魅力。内容量は390ml（65ml×2種×3本）で、希望小売価格は486円（税込）です。

秋冬ならではのちょっと濃厚な味わいを気軽に味わえます。

親子で楽しめるパッケージデザイン

今回のパッケージには、裏面に「スイかばマンを探せ！」の遊び心あふれる企画が登場。親子で一緒に探す時間は、おやつタイムをさらに楽しいひとときにしてくれます。

また、公式サイトでは工作遊びも紹介されており、食べた後も箱を再利用して遊べる工夫がされています。

アイスを食べながら学びや発見も楽しめる、新しいスタイルのアイスとして注目を集めそうです。

サステナブルな竹スティックを採用

「チョコ＆バニラバー」では、国内アイスとしては初めて（※）竹素材のスティックを採用。竹は成長が早く、伐採後も自生するため環境にやさしい素材として注目されています。

一般的な木材に比べて持続可能性が高い竹を活用することで、美味しさだけでなくエコな取り組みにもつながるのが魅力です。

楽しみながら地球にやさしい選択ができるのも、嬉しいポイントですね。

※当社調べ

秋冬の新定番は「チョコ＆バニラバー」

長年愛されてきた「スイカバー」の仲間として誕生した「チョコ＆バニラバー」。三角形のかわいい見た目と、ココアクッキーの食感が楽しい2種アソートは、親子でのおやつ時間にもぴったり。

さらにパッケージ遊びや環境配慮の竹スティックなど、楽しさとサステナブルを両立したアイスです。

秋冬だけの特別なおともだちアイスで、家族や友人とほっこりしたひとときを過ごしてみませんか？