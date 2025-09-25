眠い時でも、ごはんだけはしっかりと食べたいという人もいるのではないでしょうか？そんな「眠気よりも食欲を優先」な猫ちゃんの可愛すぎる反応が、124万再生超えの反響を呼んでいます。猫ちゃんの反応を見た人からは、「可愛いですね」「『ごはん』は最強の言葉」と感想が寄せられています。

【動画：眠そうにしている猫に『ごはん』と言ってみた結果…】

眠そうなビビちゃんに『ごはん』と言ってみたところ…

ごはん大好きな猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『ねこのビビ（ずっと喋る）』。この日、ミヌエットのビビちゃんは、なんだか眠たそうに目をしぱしぱさせていたそう。そのまま静かにしていたら、すぐに眠ってしまうのではないかという様子だったといいます。

そんなビビちゃんに、飼い主さんは『ごはん』と言ってみることに。普段はごはんが大好きでおねだりをするほどのビビちゃんですが、はたして眠気に襲われている状況でも、いつものようにごはんを喜んでくれるのでしょうか？

おやつもおねだりするビビちゃん

眠たい時に、「ごはん」という言葉を聞いたビビちゃん。ビビちゃんが眠気と食欲、どちらを取ったのかというと…その答えは、やはり眠気よりも大好きなごはんだったそう！飼い主さんの「ごはん」という言葉を聞いた瞬間、ビビちゃんは眠そうだった目をぱっと見開いて、とても元気な返事をしてくれたといいます。

大好きな『ごはん』という言葉を聞いただけで目が冴えてしまうビビちゃんの反応に、笑みがこぼれてしまいます。

ごはんをあげる前に名前をたくさん呼んでいたら…

また、別の日にもビビちゃんにごはんを食べるか尋ねてみた主さん。すると、ごはん大好きなビビちゃんは、この日も元気いっぱいに「食べる」とお返事してくれたそう。嬉しそうに飼い主さんの周りを行ったり来たりしていたといいます。

そんなビビちゃんの姿が可愛くて、思わずビビちゃんの名前をたくさん呼んでいた飼い主さん。その結果…ビビちゃんからごはんの催促が。（笑）さらには、おやつの要求も始まったといいます。こんなにかわいい反応をされたら、ビビちゃんが満足するまでごはんをあげたくなってしまいそうです。

眠気と食欲、どちらを取るのかを検証したビビちゃんの光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。「人間の言ってることちゃんと理解しますね」「『ごはん』にシッカリ反応してるｗ」と、癒しを届けることとなりました。

Instagramアカウント『ねこのビビ（ずっと喋る）』では、そんなごはん大好きなビビちゃんの日頃の様子が投稿されていますよ。

ビビちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねこのビビ（ずっと喋る）」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。