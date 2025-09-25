◇MLB ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス(日本時間25日、チェイス・フィールド)

ドジャースはダイヤモンドバックス戦に勝利し、優勝へのマジックを「1」に。勝利すれば優勝となる次戦の先発は山本由伸投手が予定されています。

優勝マジックを「3」として迎えた日本時間25日。先発のブレーク・スネル投手が6回1失点と好投し、佐々木朗希投手も138日ぶりのメジャー復帰で無失点の投球をみせます。

しかし8回に救援陣が打ち込まれ同点に。ピンチが続いたドジャースでしたが、延長11回にトミー・エドマン選手のタイムリーで得た1点を守り切って勝利。2位パドレスがブリュワーズに敗れ、優勝へのマジックは「1」となりました。

勝てば優勝という26日の先発を任される予定なのは、メジャー2年目の山本由伸投手。山本投手は今季29試合に先発登板し、11勝8敗、防御率2.58という成績を残しています。11勝はチームトップの成績です。

同7日のオリオールズ戦では、9回2アウトまでヒットを許さず。打者27人に対し10個の三振を奪い、ノーヒットノーランまであと1人としましたが、ジャクソン・ホリデー選手にホームランを浴びて降板。救援陣がリードを守り切れず、勝ち星はつきませんでした。

同13日のジャイアンツ戦では7回1失点と好投するも、援護点が1点のみにとどまり勝利とはならず。同19日では5回までヒット1本に抑える好投をみせ、6回1アウトとしたところで降板。四球を6個与えながらも粘りのピッチングで無失点としました。

同8月25日のパドレス戦で11勝目をマークして以来、好投しながらも4試合勝ちがない山本投手。勝てば優勝という大一番で、チームを優勝に導く投球ができるか注目されます。