16人組ダンス＆ボーカルグループのTHE RAMPAGEでメインボーカルを務める川村壱馬さんが、美容雑誌VOCE（ヴォーチェ）のメンズ初となるVOCEビューティアンバサダーに就任しました。

日頃、THE RAMPAGEとして「漢」のイメージが強いグループで活動する川村さんですが、「美容に救われたからこそ、伝えていきたい」と語るほど美容への想い入れは強く、女性はもちろん、まだまだある“男性の美容”への抵抗を払拭、先陣をきってメンズ美容も伝えていきたいと語ります。

川村壱馬さんご本人にお話を聞きました！

Q.VOCEアンバサダー就任が決まったときの心境を教えてください。

メンズ初のビューティーアンバサダーと聞いた時は、二つ返事で「ぜひお願いします」と伝えました。

自分自身、常に向上心を持って綺麗に、清潔でいたいと考えて美容を発信してきましたが、THE RAMPAGEというゴリゴリなグループで活動しているギャップに驚かれる方も多いと思います（笑）。

世間的にはまだ男性が美容のために何かをするイメージがあまりないと思うので、それをぶち壊していけたらと考えています。

今回のお話しはそんな自分の価値観を広げられる大きなチャンスだと思い、お受けしました。

Q.美容に救われたことがあるとのことですが、エピソードについて教えてください。

自分のコンプレックスからの脱却や、日々のモチベーション維持という点で救われています。

中学生の時に、ニキビが一気に出て肌が荒れてしまい、ニキビが一つあるだけでその日のテンションが下がることがよくありました。

そんな中で、今実践している一軍コスメによる9工程のルーティンを続けていくうちに、肌の調子がどんどん良くなっていって、日々のモチベーションを保つことができています。

Q.その9工程のスキンケアのルーティンは、毎日どのくらいの時間がかかるのでしょうか？

パパッとやれるものばかりなので、10分もあればできます。お風呂に入って洗顔している時間を含めると20〜30分くらいかもしれませんが、コスメを使っている時間だけでいうと5〜10分くらいなので、毎日続けられています。

Q.アンバサダー就任をきっかけにSNSでの広報活動が始まるとのことですが、今日を皮切りにどのように活動を広めていきたいですか？

気持ちの面では「よし、始めるぞ！」という大きな変化は特にありませんが、常に綺麗でいないという気持ちも引き締まるように感じています。

コスメの紹介タイミングなどがあれば、事前にいただいて実際に使い、「これがすごく良かった」などの自分の正直な感想を発信できるようにしていきたいです。

発信する際には見た目からの説得力を常に持てるように今まで通り毎日のルーティンを引き続き継続していきたいと思います。

Q.グループでも活躍中だと思いますが、現在の状況についてご自身ではどのように受け止めていますか？

いろいろなことがありつつ一つ一つ丁寧に着実にこなせている感覚はありますし、ファンの方々とも自分たちの表現を楽しんでもらいながら、とても良い時間を過ごせていると思います。ただ、自分たちが目指すところにはまだ全然届いておらず、現状に満足はしていないです。

メンバー全員の頭にあるのはドームツアーです。自分たちの「やりたい」「伝えたい」「世の中に広めたい」という想いを信じて、がむしゃらに活動していますし、これからもそうしていきます。

Q.最後になりますが、みなさんに伝えたいことはありますか？

あげだすとキリがないのですが、今ではSNSを通してさまざまなことが顕在化し、傷つく人や気分を害する人が増えていると感じます。そして、それが異常なことであると気づくことが難しい時代になってきていると感じていますが、人を想ったり、愛したりすることの美しさに気づき、その美しさを忘れないでほしいと思います。

そんな世界に対して、自分も曲を通して訴えかけたり、自分の生き方を通して何かを伝えていきたいと思っています。

(執筆者: ときたたかし)