【ILLIT】がスイパラとコラボ！大好評開催中♡ 『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』の見どころをCHECK
9月3日よりILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の発売を記念した「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が、原宿など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催！そこで今回は、コラボメニューやオリジナルアイテムについてご紹介します。ここでしか手に入らないアイテムは、GLLIT（ILLITのファンダム名）必見です♡ 開催期間残り僅かなのでぜひ、チェックしてくださいね。
【ILLIT】Japan 1st Single 発売記念「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が大好評開催中！
2025年9月1日に日本デビューを果たした話題の5人組ガールグループILLIT（アイリット）。
Z世代から絶大な支持を集めるILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の発売を記念した「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が、2025年9月3日（水）〜9月29日（月）まで原宿など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催！
店内にはILLITのビジュアル展示に加え、ILLITの楽曲が流れています。
そして、Japan 1st Single「時よ止まれ」やメンバーイメージのコラボメニューの展開、オリジナルアイテムの販売、来場者向けのノベルティ配布などを実施！
GLLITのために準備された特別な空間でILLITの世界に浸りながら、「時よ止まれ」の楽曲を楽しめる空間になっていますよ。
そこで今回は、『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』のコラボメニューやここでしか手に入らないオリジナルアイテムをご紹介します。
店内の様子（原宿店）
可愛いノベルティあり♡ 写真映えなコラボメニューをご紹介！
「時よ止まれ」やメンバーをイメージしたコラボメニュー。可愛いノベルティにも注目です♡
Check! コラボデザート
「時よ止まれ」のロゴがポイントの、スイーツセット、クレープ、マカロンプレート。
右下のマカロンプレートのマカロンは、メンバーごとに色が決められており、5色から選ぶことができます。
Check! コラボドリンク
各メンバーをイメージした可愛らしいドリンク。
左から、YUNAHのピーチソーダ、MINJUのマスカットソーダ、WONHEEのグレープ乳酸ドリンク、MOKAのフルーツヨーグルトドリンク、IROHAのラムネソーダ。
Check! コラボフード
上・リボンパスタ、下・左からホワイトカレー、カナッペ。
ホワイトカレーには、『時よ止まれ』通常盤ジャケット写真がそのままあしらわれています。
Point コラボメニューを注文するともらえる可愛いアイテム♡
コラボメニューを1品注文ごとにノベルティがもらえます。
ここでしか手に入らない！オリジナルアイテムをチェック♡
ここでしか手に入らないオリジナルアイテムも販売中！
今回のコラボカフェだけのビジュアルが盛りだくさんです♡
