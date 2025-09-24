【ILLIT】がスイパラとコラボ！大好評開催中♡ 『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』の見どころをCHECK

9月3日よりILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の発売を記念した「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が、 原宿 など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催！そこで今回は、コラボメニューやオリジナルアイテムについてご紹介します。ここでしか手に入らないアイテムは、GLLIT（ILLITのファン ダム 名）必見です♡ 開催期間残り僅かなのでぜひ、チェックしてくださいね。

2025年9月1日に日本デビューを果たした話題の5人組ガールグループILLIT（アイリット）。

Z世代から絶大な支持を集めるILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の発売を記念した「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が、2025年9月3日（水）〜9月29日（月）まで原宿など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催！

ⓒ BELIFT LAB & HYBE. All Rights Reserved.

店内にはILLITのビジュアル展示に加え、ILLITの楽曲が流れています。

そして、Japan 1st Single「時よ止まれ」やメンバーイメージのコラボメニューの展開、オリジナルアイテムの販売、来場者向けのノベルティ配布などを実施！

GLLITのために準備された特別な空間でILLITの世界に浸りながら、「時よ止まれ」の楽曲を楽しめる空間になっていますよ。

そこで今回は、『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』のコラボメニューやここでしか手に入らないオリジナルアイテムをご紹介します。