【ILLIT】がスイパラとコラボ！大好評開催中♡ 『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』の見どころをCHECK

9月3日よりILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の発売を記念した「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が、原宿など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催！そこで今回は、コラボメニューやオリジナルアイテムについてご紹介します。ここでしか手に入らないアイテムは、GLLIT（ILLITのファンダム名）必見です♡ 開催期間残り僅かなのでぜひ、チェックしてくださいね。

【ILLIT】Japan 1st Single 発売記念「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が大好評開催中！

2025年9月1日に日本デビューを果たした話題の5人組ガールグループILLIT（アイリット）。

Z世代から絶大な支持を集めるILLITのJapan 1st Single『時よ止まれ』の発売を記念した「ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE」が、2025年9月3日（水）〜9月29日（月）まで原宿など全国のスイーツパラダイス7店舗にて開催！

店内にはILLITのビジュアル展示に加え、ILLITの楽曲が流れています。

そして、Japan 1st Single「時よ止まれ」やメンバーイメージのコラボメニューの展開、オリジナルアイテムの販売、来場者向けのノベルティ配布などを実施！

GLLITのために準備された特別な空間でILLITの世界に浸りながら、「時よ止まれ」の楽曲を楽しめる空間になっていますよ。

そこで今回は、『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』のコラボメニューやここでしか手に入らないオリジナルアイテムをご紹介します。

店内の様子（原宿店）

可愛いノベルティあり♡ 写真映えなコラボメニューをご紹介！

「時よ止まれ」やメンバーをイメージしたコラボメニュー。可愛いノベルティにも注目です♡

Check! コラボデザート

「時よ止まれ」のロゴがポイントの、スイーツセット、クレープ、マカロンプレート。

右下のマカロンプレートのマカロンは、メンバーごとに色が決められており、5色から選ぶことができます。

Check! コラボドリンク

各メンバーをイメージした可愛らしいドリンク

左から、YUNAHのピーチソーダ、MINJUのマスカットソーダ、WONHEEのグレープ乳酸ドリンク、MOKAのフルーツヨーグルトドリンク、IROHAのラムネソーダ。

Check! コラボフード

上・リボンパスタ、下・左からホワイトカレー、カナッペ。

ホワイトカレーには、『時よ止まれ』通常盤ジャケット写真がそのままあしらわれています。

Point コラボメニューを注文するともらえる可愛いアイテム♡

コラボメニューを1品注文ごとにノベルティがもらえます。

ペーパーランチョンマットとオリジナルステッカー、どちらもランダムなのでどれがもらえるかはお楽しみ♡

ここでしか手に入らない！オリジナルアイテムをチェック♡

ここでしか手に入らないオリジナルアイテムも販売中！

今回のコラボカフェだけのビジュアルが盛りだくさんです♡

『ILLIT CAFE in SWEETS PARADISE』の詳細はこちら

