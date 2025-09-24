なにわ男子・大西流星、父との“美容トーク”を告白「パパは僕の顔を大人にした感じ、ほぼ一緒」
【モデルプレス＝2025/09/24】なにわ男子の大西流星が24日、都内で行われた「SABON NOIR Discovery Lounge」のオープニングセレモニーにスペシャルゲストとして出席。普段からサボンを愛用しているという大西は、父親との意外なエピソードを披露し、会場を和ませた。
【写真】大西流星、“オタ活”の様子公開
商品テーマにあわせ、洗練されたブラックコーデに身を包んだ大西は、商品の使用体験や香りについて語るなかで、父親との“美容トーク”エピソードを明かした。
「家では家族みんなでサボンを使ってた」と語る大西。特に母親は日頃からスキンケアに関心が高く、サボンの商品も愛用していたという。「洗顔とかスクラブも使っていて、家にサボンがあるのが当たり前でした」と、美容が自然と生活に根付いていた様子を振り返った。
さらに「この前、親がうちに来たときに、お父さんが“俺もスキンケアしたいねんな”って言ってきたんです」と、父親の意外な“美容宣言”を明かすと、会場には驚きの声が。「僕が美容を好きなことを何かで知ってくれて。まさかお父さんと美容トークする日が来るとは思ってなかったけど、よりおすすめを教えたくなりました」と語り、微笑ましい家族のつながりが感じられた。
大西は「デッドシーシリーズは香りも甘すぎなくて男性にもぴったり。疲れを癒すには最高だと思うので、記念日にプレゼントしたい」と、父親へのギフト構想も明かし、家族思いの一面も。「本当にパパは、この顔をちょっと大人にした顔、ほぼ一緒（笑）。眉毛もしっかりしてます」と自身とそっくりなことを明かし、和ませていた。
株式会社SABON Japanは、9月25日発売の新商品「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売に合わせて、9月25日（木）〜9月28日（日）まで、渋谷ZEROBASE1Fにて「SABON NOIR Discovery Lounge」（サンプリングイベント）を期間限定で開催する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】大西流星、“オタ活”の様子公開
◆大西流星、父との“美容トーク”を告白
商品テーマにあわせ、洗練されたブラックコーデに身を包んだ大西は、商品の使用体験や香りについて語るなかで、父親との“美容トーク”エピソードを明かした。
さらに「この前、親がうちに来たときに、お父さんが“俺もスキンケアしたいねんな”って言ってきたんです」と、父親の意外な“美容宣言”を明かすと、会場には驚きの声が。「僕が美容を好きなことを何かで知ってくれて。まさかお父さんと美容トークする日が来るとは思ってなかったけど、よりおすすめを教えたくなりました」と語り、微笑ましい家族のつながりが感じられた。
大西は「デッドシーシリーズは香りも甘すぎなくて男性にもぴったり。疲れを癒すには最高だと思うので、記念日にプレゼントしたい」と、父親へのギフト構想も明かし、家族思いの一面も。「本当にパパは、この顔をちょっと大人にした顔、ほぼ一緒（笑）。眉毛もしっかりしてます」と自身とそっくりなことを明かし、和ませていた。
株式会社SABON Japanは、9月25日発売の新商品「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売に合わせて、9月25日（木）〜9月28日（日）まで、渋谷ZEROBASE1Fにて「SABON NOIR Discovery Lounge」（サンプリングイベント）を期間限定で開催する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】