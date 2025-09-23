キシリトールガムが新登場！ロングミントでミント感を長時間楽しもう

ロッテのキシリトールブランドから新登場の「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉」と「ファミリーボトル」は、ミントの爽やかな味わいが長持ちする新しいガムです。ペパーミントをベースにした清涼感は、仕事や勉強中でも心地よいリフレッシュを提供。さらに「ミントブーストカプセル」を配合し、持続するミントの風味で、一度噛んだらやみつきに。2025年10月14日発売なので、お楽しみに♪

爽快ミントが長持ち！新しいキシリトールガム

新発売の「キシリトールガム ロングミント」は、ペパーミントを中心にハーブ香料とスパイス香料を絶妙にブレンド。

ミントの爽やかな香りと清涼感が長く続き、リフレッシュしたいときにぴったりです。

特に「ミントブーストカプセル」を採用し、メントールクーリングとミントマイクロカプセルでさらに長続きする清涼感を実現。仕事や勉強の合間に、ずっと爽やかな気分を保つことができます。

【午後の紅茶】フルーツティー新登場♡キャンペーンでバッグが当たる！

新しい「ミントブーストカプセル」でさらなる爽快感

「キシリトールガム ロングミント」は、従来のガムに比べてミントの爽快感が格段に長く続きます。秘密は「ミントブーストカプセル」。

メントールクーリングカプセルとミントマイクロカプセルの2種類を組み合わせることで、噛むたびに清涼感が広がり、口内がさっぱりとします。

さらに、持続的なミント感で気分もリフレッシュできるので、忙しい毎日を過ごすあなたにぴったりなガムです。

手軽にリフレッシュ！キシリトールガムの魅力

キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉

キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉ファミリーボトル

「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉」は、仕事や勉強、休憩中にも最適なアイテム。

ペパーミントの清涼感が口の中で広がり、長時間その爽快感を楽しむことができます。

14粒入りの小パックと、大容量のファミリーボトル（133g）もあり、用途に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

大切な歯のためにも、キシリトールガムでケアしながらミントの美味しさを堪能できます。

ムーミン×キシリトールのキャンペーン

応募期間は、2025年10月13日(月)10:00～2025年11月30日(日)23:59までとなっています。かわいいムーミングッズが当たるかもしれないので、ぜひご参加ください。

※キャンペーンは予告なく終了することがございます。

爽やかなひとときをキシリトールガムで



「キシリトールガム ロングミント」シリーズは、ミントの持続的な清涼感が特徴で、日常のあらゆるシーンにぴったりです。

ペパーミントを中心に、さまざまなハーブとスパイス香料をブレンドし、爽快感を長く楽しめるのが魅力です。

10月14日から全国で発売されるので、この爽やかな味わいをぜひ体験してみてくださいね♪