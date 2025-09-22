SNSは更新するのに私のLINEは放置？男性が返信をしない「本音」
「SNSは普通に更新してるのに、私のLINEは放置？」――そんなモヤモヤを抱いたこと、ありませんか？でも、男性が返信をしないのは必ずしも冷めたからではなく、そこには“別の本音”が隠れていることも。そこで今回は、既読スルーやあなたのLINEを放置する裏にあるリアルな理由を紹介します。
LINEは“タスク”、SNSは“気分転換”
男性にとって、SNSのストーリー更新やポストは気軽にできる気分転換。でもLINEは「文章を考えて送る」行為だからタスクっぽく感じてしまうんです。だからこそ「SNSは動いてるのに、私には返事なし」という現象が起きがち。決して嫌っているわけじゃなく、優先度の違いが出ているだけなんです。
忙しくて後回しのまま忘れている
仕事や趣味に没頭すると、他のことはすぐに抜け落ちる男性は多め。通知を見て「あとで返そう」と思ったまま忘れてしまうのは、あるあるです。平日昼間や残業中に既読スルーが増えるなら、単純に忙しさが原因の可能性大。深刻に考えすぎないようにしましょう。
好意があるからこそ返事を悩んでいる
意外かもしれませんが「適当な返事で気持ちを下げたくない」と思っている男性もいます。真剣だからこそ「どう返したら彼女が喜ぶかな」と悩み、結果的に返信が遅くなってしまうのです。放置に見えても、それはむしろ大事にされているサインのひとつかもしれません。
SNSは更新するのにLINEは返ってこない…。そんな状況に不安になるのは自然なこと。でも、そこには今回挙げたような本音が隠れています。大事なのは、ネガティブに決めつけず「彼はどんなタイプなんだろう？」と冷静に見極めること。そうすれば、余計な不安に振り回されずにすみますよ。
