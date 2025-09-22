この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「なぜお客様は“嘘”をつくのか？米国最新マーケで暴く衝撃の真実と本音を見破るための方法を教えます。」で、マーケティング侍・りゅう先生が登場。リスナーから寄せられた“お客様はアンケートで本音を語っているのか？”という疑問に対し、米国発のバイオメトリクスマーケティングを中心に、お客様の「嘘」や心理の本質を暴く技術について熱く語った。

りゅう先生は冒頭、「バイオメトリクスマーケティングってことはお客様の嘘を見破って本音を明らかにするマーケティングでもあるんですね」と断言。既存のアンケート手法について「実は嘘ばかりと建前回答が非常に多かったりする」、「アンケートを集めても本心が分からない」と日本のマーケティング現場に警鐘を鳴らした。

続いて、アンケートやインタビューに現れる消費者の建前や“ソーシャルデザイナビリティバイアス”の問題点を指摘し、「本人すら気づいていない脳みそにダイレクトに響くアプローチを発見する」バイオメトリクスマーケティングの可能性を紹介。「無意識のうちに湧き上がる感情を、表情や心拍数などの非言語情報から読み解くことで、お客様の『購買トリガー』を可視化できる時代が来ている」と語る。

動画では、米国の大手企業が顔認識AIや心拍センサーなど最新テクノロジーで消費者心理を分析する事例や、通販ページ・店舗での具体的な活用法も詳しく紹介。「パッケージやチラシの反応を事前にAIで検証できれば、10万部を超えるベストセラー書籍の表紙も事前に当たりを出しやすい」と自身の経験談をまじえて話した。

「日本ではまだ浸透していませんが、海外ではすでにお客様の『本当の気持ち』を読み解く仕組みが実用段階です」と、市場のトレンドをいち早く掴む重要性を強調。その上で、「もし予算がなければ、アナログでもできる笑顔カウント法や、感情を引き出すアンケート質問、絵文字活用などの手法も効果的」と、規模に応じた導入策を提案した。

動画の締めくくりでりゅう先生は、「マーケティングで一番大事なのはお客様の気持ちを正しく読むこと。今回の解説で一歩先ゆくマーケターになれるはず。」とメッセージを送った。

YouTubeの動画内容

02:00

本音を引き出す！アンケートの限界と新マーケ手法
26:03

最新マーケ計測機器＆ツール・導入のヒント
30:53

無料で感情データが手に入る！公式LINE限定テンプレート

関連記事

りゅう先生、売れない会社に喝！「フォームに“たった1つ”加えるだけで売上爆増」

りゅう先生、売れない会社に喝！「フォームに“たった1つ”加えるだけで売上爆増」

 マーケティング侍が指南！“非常識”が勝利のカギ―6つの発信手法で人気インフルエンサーに

マーケティング侍が指南！“非常識”が勝利のカギ―6つの発信手法で人気インフルエンサーに

 りゅう先生「ガム会議で集中力UP？常識をぶち壊す発想がヒットを生む！」

りゅう先生「ガム会議で集中力UP？常識をぶち壊す発想がヒットを生む！」
もっと見る

チャンネル情報

マーケティング侍の非常識なビジネス学_icon

マーケティング侍の非常識なビジネス学

YouTube チャンネル登録者数 10.10万人 1046 本の動画
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。
youtube.com/channel/UCW3MY7gdx-Gmha9IIx-EGfg YouTube