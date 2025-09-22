この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「なぜお客様は“嘘”をつくのか？米国最新マーケで暴く衝撃の真実と本音を見破るための方法を教えます。」で、マーケティング侍・りゅう先生が登場。リスナーから寄せられた“お客様はアンケートで本音を語っているのか？”という疑問に対し、米国発のバイオメトリクスマーケティングを中心に、お客様の「嘘」や心理の本質を暴く技術について熱く語った。



りゅう先生は冒頭、「バイオメトリクスマーケティングってことはお客様の嘘を見破って本音を明らかにするマーケティングでもあるんですね」と断言。既存のアンケート手法について「実は嘘ばかりと建前回答が非常に多かったりする」、「アンケートを集めても本心が分からない」と日本のマーケティング現場に警鐘を鳴らした。



続いて、アンケートやインタビューに現れる消費者の建前や“ソーシャルデザイナビリティバイアス”の問題点を指摘し、「本人すら気づいていない脳みそにダイレクトに響くアプローチを発見する」バイオメトリクスマーケティングの可能性を紹介。「無意識のうちに湧き上がる感情を、表情や心拍数などの非言語情報から読み解くことで、お客様の『購買トリガー』を可視化できる時代が来ている」と語る。



動画では、米国の大手企業が顔認識AIや心拍センサーなど最新テクノロジーで消費者心理を分析する事例や、通販ページ・店舗での具体的な活用法も詳しく紹介。「パッケージやチラシの反応を事前にAIで検証できれば、10万部を超えるベストセラー書籍の表紙も事前に当たりを出しやすい」と自身の経験談をまじえて話した。



「日本ではまだ浸透していませんが、海外ではすでにお客様の『本当の気持ち』を読み解く仕組みが実用段階です」と、市場のトレンドをいち早く掴む重要性を強調。その上で、「もし予算がなければ、アナログでもできる笑顔カウント法や、感情を引き出すアンケート質問、絵文字活用などの手法も効果的」と、規模に応じた導入策を提案した。



動画の締めくくりでりゅう先生は、「マーケティングで一番大事なのはお客様の気持ちを正しく読むこと。今回の解説で一歩先ゆくマーケターになれるはず。」とメッセージを送った。