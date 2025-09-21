大阪府の吉村洋文知事が２１日、Ｘ（ツイッター）に投稿。開催前は批判や不安視する声が相次いでいた大阪・関西万博が盛況となって、残り１カ月、黒字が見込まれる状況となった中で、因縁の玉川徹氏に公式来場を呼びかけた。

先立って田村淳が「開催前は予算がどんどん上がることに否定的でしたが、開催したのならみんなで応援しようと発言していました。今回、仕事で万博に行ってきましたが…ごめんなさい とても楽しかったです」と投稿したことに反応し、吉村知事は「ありがとうございます」と応じた。

そのうえで「玉川徹さんも是非、万博会場にオープンでお越し下さい。僕がご案内致しますので。最後、楽しみましょう」と呼びかけた。

吉村知事は万博開催前の昨春の大阪維新集会で「いま批判してるね、名前言いませんけど、モーニングショーの玉川徹。いま批判するのはいいけど、入れさせんとこと思って。見たいといってもモーニングショー、玉川徹禁止」と述べ、後に「僕が間違っていたと思います」と謝罪・撤回した因縁がある。

吉村知事の投稿には「玉川さんにもぜひ万博に来ていただきたいですね」「ワロタ」「大阪、心が広いｗ」「きっともうこっそり行ってます」「玉川さんも是非楽しんでいって欲しいですね」「唐突な玉川徹で草」「ご案内は結構ですが招待は辞めてくださいね ちゃんとＩＤ作ってお金払ってチケット買って来場予約して来てもらってください」「名指しｗ」「マジで激アツ展開。玉川さん頼むわ笑」「玉川さんにボールは投げられた 対応が楽しみです」との反応が集まっている。