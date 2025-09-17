フリーアナウンサー小川彩佳は16日夜、キャスターを務めるTBS系報道番組「news23」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時58分）に出演。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）に、昨年出馬した5人が出馬することを念頭に「再放送を見ているよう」と、皮肉をまじえながら指摘した。 自民党総裁選は、昨年も出馬した茂木敏充前幹事長（69）、小林鷹之・元経済安全保障相（50）、林芳正官房長官（64）、小泉進次郎農相（44）、高市早苗・前経済安全保障相（64）の5人の戦いとなる見通しで、番組では5人や各陣営のこの日の動きについて詳細に報じた。

小川はVTRの後、この日のコメンテーターで小説家の真山仁氏に感想を問うと、真山氏から「何か、つまんない話ばかりしていますよね」のコメントが。これに対し、小川は「うーん、何かちょっと再放送を見ているような。1年前の」と応じ、昨年と同じ顔ぶれの候補者による主張を、皮肉交じりに指摘した。

真山氏が「（出馬表明会見は）まずは、国民に迷惑をかけてすみません、くらいから始めろよ、と思う。自分たちが、本当にこの国が好きで、この国をこうしたいというビジョンを語らないといけないし、それは抽象的ではなく、ここの具体的なところだけは自分がちゃんとやるんだというところを言わないと。政権与党ですから」「（自民党員以外の）ほとんどの人は投票できずに見ているんですけど、最後に恥を知りなさい、みたいな結果にならないことを望みますね」と厳しい言葉を続けた。

これに対し、小川は「この1年の総括といいますか、この1年何だったんだというところですよね」と指摘。昨年の総裁選で選ばれたばかりの石破茂首相が、「石破おろし」の党内抗争の末に辞任表明に追い込まれたことが念頭にあるのか、1年で再び総裁選が行われることに、厳しい視線を投げかけた。