100均で売ってるって衝撃的…！700円でもむしろ安く感じるクオリティのメンテナンスグッズ

商品情報

商品名：折りたたみスタンド式エアーポンプ（SG付）

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

これダイソーで買えるの！？ハイクオリティなメンテナンスグッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、自転車グッズ売り場でとんでもない商品を発見しました！ご紹介するのは、その名も『折りたたみスタンド式エアーポンプ（SG付）』。お値段は￥770（税込）です。

口金にある穴は2種類。自転車のタイヤにあるバルブに、直接取り付けて使用できます。

英式バルブに使用する場合は、口金の小さい穴に英式バルブをセット。口金のレバーを倒して、英式バルブを固定します。米式バルブに使用する場合は、口金の大きい穴の方を使ってくださいね。

なんとこの商品、便利な2種類のアタッチメントが付いてきます。先端が棒状になっているのがボール用で、グレーの太い矢印のような形になっているのが浮き輪用のノズルです。

このパーツは本体にくっつけて保管できるので、紛失しにくいのが嬉しいポイントです。

ステップは折りたたみ式。使わない時はある程度コンパクトにできるのがGOODです。

空気の抜けたボールを用意したので、実際にエアーポンプを使ってみました。

まずはホースを留め具から外して、口金にボール用ノズルを接続。ボールにある空気注入口に差し込んでいきます。エアーポンプを平らな地面に立てたらステップをしっかりと踏み、あとは両手でハンドルを握りながら垂直に上下させて空気を入れます。

軽くプッシュするだけで空気がスムーズに入っていくのが◎パッケージ裏面には対応しているノズルのイラストがあるので、初めてでも分かりやすいです。

さらに、エアーポンプの欠陥によって人身事故が起きた場合、それを補償してくれる制度であるSGマークが付いています。至れり尽くせりな商品なので、見かけたら即買い推奨です！

今回はダイソーの『折りたたみスタンド式エアーポンプ（SG付）』をご紹介しました。

重厚感のある作りで使い勝手が良く、￥770（税込）が安く感じるダイソーのメンテナンスグッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。