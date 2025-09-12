¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È·Ù»¡¤¬¹çÆ±¤Ç¶¯Åð¤ÎÂÐ±þ·±Îý¡ÖÁÛÁü¤è¤ê²¿¤âÈ¿±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡¡²¬»³¡¦ÁÒÉß»Ô
¹çÆ±·±Îý¡¡¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥óÁÒÉß¿ÀÅÄ3ÃúÌÜÅ¹
¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ç12Æü¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤È·Ù»¡¤¬¹çÆ±¤Ç¶¯Åð¤ÎÂÐ±þ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÉß»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Î5¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È·Ù»¡´±¤éÌó40¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶¯Åð¤¬²¡¤·Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¡¢Å¹°÷¤¬Èó¾ïÄÌÊóÁõÃÖ¤òºîÆ°¤µ¤»¤¿¤ê110ÈÖÄÌÊó¤ÇÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄ§¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¡Ë
¡ÖÁÛÁü¤è¤ê²¿¤âÈ¿±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¶¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×
¡¡²¬»³¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é7·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç8·ï¤Î¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£