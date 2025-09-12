宇垣美里が主演を務め、M!LKの山中柔太朗が共演する連続ドラマ『できても、できなくても』が、10月9日よりテレビ東京の木ドラ24枠で放送されることが決定した。

本作は、業界最大級の電子コミック配信サイト「コミックシーモア」とのドラマ制作プロジェクトとして、テレビ東京で2025年1月期に放送された『マイ・ワンナイト・ルール』に続くプロジェクト第2弾。“不妊症”を題材にした朝日奈ミカによる同名コミックを原作にした大人のラブストーリーだ。

自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠（32歳）は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏にフラれ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男子・月留真央（26歳）と出会う。自分にとっての“本当の幸せ”を見つけるため、もがき奮闘するリスタートの日々が幕を開ける。

主人公・桃生翠を演じるのは、TBSラジオ『アフター6ジャンクション2』水曜パートナーや、ニッポン放送Podcast『宇垣美里のスタートアップニッポン powered by オールナイトニッポン』パーソナリティーを務めるほか、俳優としても活躍する宇垣。今作が連続ドラマ単独初主演となる。そして、月留真央を、M!LKのメンバーで、ドラマ『飴色パラドックス』（MBS）や映画『あたしの！』『君がトクベツ』など数多くの作品に出演している山中が演じる。

脚本を手がけるのは、『夫の家庭を壊すまで』（テレ東系）の加藤綾子をはじめ、松下沙彩、中西秋。監督は、『メンタル強め美女白川さん』（テレ東系）の高橋名月、『世界で一番早い春』（MBS）の富田未来が担当する。

【コメント】●宇垣美里（桃生翠役）産んでもいい、産まなくてもいい。誰しも思うように生きる権利を持つと、ちゃんと知っている。それでも、幼い頃から刷り込 まれた幸せの雛形と比べ、自分の存在を否定されたかのように追い詰められてしまう翠に、未婚で出産経験のない同世代の女性として痛いほどの共感を覚えました。“普通”という呪いから解放され、自分なりの幸せを掴むべく一歩を踏み出 す際の背中は、きっと誰かの救いになれるのだと信じています。皆さんに楽しんでいただけると幸いです。

●山中柔太朗（月留真央役）テレビ東京さんの映像作品は初めて出演させていただくのですごく嬉しいです！とてもデリケートな内容でたくさん考えさせられる物語だと思ったのと同時に、色々な人物が絡み合う人間関係の中で自分が演じさせていただく真央がどんな人になるのか僕自身も気になりますし、宇垣美里さんとお芝居をするのが今からすごく楽しみです！ 全力で頑張ります、よろしくお願いします！

●朝日奈ミカ（原作者）「ドラマ化します！」との第一報を聞いてから、ずっと夢見心地です…。こんな素晴らしい機会を頂き本当に幸せです。ありがとうございます！ 翠と真央を演じてくださる宇垣美里さん、 山中柔太朗さんをはじめ、キャストの皆様が魅力的な方ばかりなので、映像で拝見するのが今からとても楽しみです。翠たちがひたむきに、そして誠実に自分の幸せと向き合う物語を、ぜひ、沢山の方に楽しんでいただけますように！

●高橋名月（監督）原作を読ませていただきながら、人生の岐路に立たされた時に葛藤しながらもなんとか自分なりの決断を下していく翠と真央に強く惹かれました。そんな翠と真央を宇垣美里さん、山中柔太朗さんが繊細に、かつ力強く演じてくださっていて、素敵な作品になると予感しています。ぜひご覧ください！

●加藤綾子（脚本）「できても、できなくても」人生は続きます。自分のやる気や努力だけではどうにもならないことは多々ありますが、その先の幸せを見つけるのは、自分自身・自分次第かもしれない……そんな想いを主人公の翠とともに模索しながら脚本を書きました。原作の朝日奈さんとやりとりを重ね、原作の世界観を大切に守りつつ、ドラマならではの見どころや描き方も意識 しました。主演の宇垣美里さん、山中柔太朗さんをはじめ素晴らしいキャストのみなさまに恵まれ、原作とドラマそれぞれの良さや違いを感じて頂きながら、どちらもお楽しみ頂けたら嬉しいです。

●吉川肇（テレビ東京／プロデューサー）主演の宇垣美里さん、山中柔太朗さんとは今回初めて作品でご一緒させていただくのですが、何気ない所作や言葉遣 いから画には映らない細部まで役作りに対してとても真摯で、お二人に翠と真央を演じていただけて本当に嬉しく、視聴者の皆様にも早く見ていただきたいです。非常に繊細なテーマではあるのですが、“できることを一つずつ可能性を拡げていく”主人公の直向きさは必ず誰かの心に届くと信じております。「できても、できなくても」という作品と出会っていただいた方に、“明日へ一歩踏み出す希望”を持っていただけるような物語を紡いでいければと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。

（文＝リアルサウンド編集部）