この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【高校受験対策】有料の勉強会で伝えた超効率受験勉強方をお話しします【元中学校教師道山ケイ】―思春期の子育てアドバイザー・道山ケイさんが、自身のYouTubeチャンネルで毎年恒例の「高校受験対策勉強会2025」について語った。今回の動画では、勉強会の様子や当日保護者と子どもたちに伝えた“超効率受験勉強法”について詳しく解説。「参加できなかった方も今日お伝えするやり方をお子さんに伝えていただくことで、同じように勉強効率を上げることができる」とし、受験を控える家庭へのエールも送った。



勉強会の参加者は毎年100名前後、10年近い歴史をもつ人気イベントで、「必ず『偏差値上がって志望校合格しました』というメッセージを数多くいただく」と語る道山さん。保護者からは「息子はあまり乗り気ではなかったのですが、聞いているうちに真剣に聞いていたので、参加してよかった」などの声が寄せられ、今年度の満足度も93％と非常に高い評価を得ていることを明らかにした。



気になる勉強のポイントについては、「まず最初にやるのは問題集選び。今のお子さんや志望校のレベルに合ったものを選ぶのが合格への第一歩」と、基本をしっかり伝授。具体的には「偏差値40なら5教科が1冊になった問題集、偏差値50はバラバラの問題集、60以上なら応用問題が詰まったハイレベル問題集を使う」とし、「それぞれ繰り返し解くことで着実に力がつく」とした。



さらに、「悩みすぎない」という独自のアドバイスにも言及。「1分悩んで分からなければ飛ばすくらいに決めておかないと、結果的に時間がなくなっちゃう」と効率アップのコツを力説。また、「英単語や漢字などの丸暗記系は寝る前に勉強して、翌朝もう一度復習する“サンドイッチ勉強法”で記憶に残りやすくなる」と自ら実践し、受験生にも勧めていると明かした。



このほか、「過去問は3年分必ず解く」「毎日コツコツ暗記を積み重ねる」など、多彩なテクニックも披露したという道山さん。動画の最後には、「勉強会のアーカイブ動画も公開しているので、今年参加できなかった方はぜひチェックしてほしい」と呼びかけ、次回のオンライン勉強会『スマホゲーム依存解決勉強会』の開催も告知。締めくくりとして、「子どもの学習や子育ての悩みがあれば、ぜひバックナンバーやオフィシャルサイトも活用して」と、さらなるサポートを約束していた。