この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜氏が公開！「手のひらを押すだけで腰ポカポカ」手もみセラピーで腰痛が楽になる！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【腰痛改善】3分！手のひらを押すだけで、腰痛がみるみる楽になる方法」と題した動画を公開したのは、手もみセラピストの音琶麗菜氏。今回の動画では、自宅で誰でも簡単に試せる「手もみセラピー」による『腰痛解消法』を解説している。



冒頭、音琶氏は「手のひらを押した直後から、腰がポカポカしてきて、夜はぐっすり眠れるようになります！」と語る。



方法はシンプルで、手のひらの反射区を数秒押すだけ。動画の中で取り上げられるのは3つのポイントだ。背骨下部に対応する反射区は腰の筋肉の緊張を緩め、腎臓の反射区は内臓疲労による腰痛をやわらげ、輸尿管の反射区は流れを整える役割を担う。それぞれの押し方の特徴や、指の角度の違いによる押しやすさは、映像で実際の動きを見ることで理解できる。



音琶氏は「一つの反射区につき7秒ほど押す」「数回繰り返す」ことを目安とし、押したあとは水分をとるよう勧めている。これは老廃物の排出を助け、腰痛の緩和につながるためである。体操やストレッチと比べても、短時間で続けやすい点が大きな特徴とされる。



また、足のしびれやヘルニアといった腰痛以外の症状に対しては、関連する別動画を紹介。症状の種類ごとにアプローチを変える視点が示されている。



腰痛改善のセルフケアとして、手もみセラピーは日常生活に取り入れやすい方法である。具体的な指の使い分けや押し方の工夫は動画でしか確認できないため、実際の映像を見ながら取り入れることで理解が深まるだろう。