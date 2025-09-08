サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCは、ホームで高知ユナイテッドSCと戦い、4対1で勝利しました。後半戦、いまだ負けなしです。



秋のホームゲーム3試合限定の赤のユニフォームで戦った鹿児島ユナイテッドFC。試合は、鹿児島ユナイテッドが先制します。前半28分、ゴール前に高く浮いたボールを13番近藤が上手く落として、ボランチの山口！高知のディフェンダーに当たってコースが変わり、ゴールネットを揺らします。





後半27分。14番吉尾のシュートが高知ユナイテッドのディフェンダーの手に当たり、PKを獲得。キッカーは18番河村。いつもは右へ蹴っていますが、逆の方向へ蹴ってゴールの枠を外します。追加点がほしい鹿児島ユナイテッドは後半31分、セットプレーから高知のオウンゴールを誘い、2点目を上げます。この後、鹿児島ユナイテッドは1点を失いますが試合終了間際、3番杉井のスーパーゴールがゴールネットに突き刺さります。(杉井颯選手)「来てほしいなと、思っていましたし、そしたら本当に来て、アウエー高知でも決めていますし、持っているかな」さらに1分後、18番河村がPKの失敗を取り返す、今シーズン10ゴール目を決め、4対1。高知とのユナイテッドダービーを制しました。( 河村慶人選手)「（PKを）外してしまったのは申し訳ないですが、もう1回来たチャンスを取り返せたところは少し成長した部分かなと思います」ホームで5連勝の鹿児島ユナイテッドは勝ち点を伸ばしましたが、上位2チームも揃って勝ったので順位は変わらず3位のまま。次は今度の土曜日。アウェーで5位の奈良と戦います。