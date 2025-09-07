J2山形が新スタジアムの最新パース画像公開「他サポでもワクワクする！」

J2のモンテディオ山形は9月6日、建設予定の新スタジアムの最新パース画像を公開した。

クラブの公式サイト「モンテディオフットボールパーク」で、外観や内部構造、観客席の配置など、より詳細でリアルなイメージが確認できる。

山形は新スタジアムの建設計画を進めており、名称は「モンテディオフットボールパーク」となる予定。2025年秋頃着工、2028年3夏頃開業を目指している。新しいパース画像では、以前のイメージより詳細なデザインが明らかになり、スタジアムの進捗状況と完成イメージを視覚的に伝えるものとなっている。

今回のパース画像では、隣県のベガルタ仙台を彷彿とさせる黄色の対戦相手が描かれている。SNS上では「メッチャかっこいい」「素晴らしい」「これは他サポでもワクワクする！」「とにかくこれまでにない新スタジアムっぽくて楽しみ」「観光面でも期待大」「正直羨ましい」「相手ベガルタなのはあえて意識してるよね」「芸が細かくて好き」などコメントが寄せられ、山形の新スタジアムに注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）