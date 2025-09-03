【キャラバンク すたんだーど 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ハロ】 予約開始：9月4日10時 2026年2月下旬 発売予定 価格 特典なし：4,180円 特典付き：4,290円

メガハウスは、フィギュア貯金箱「キャラバンク すたんだーど 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ハロ」を2026年2月下旬に発売する。9月4日10時より予約開始を予定しており、価格は特典なしが4,180円、特典付きが4,290円。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」に登場するニット帽を被ったハロを、飾ってかわいい、貯めてうれしいキャラクターの貯金箱シリーズ「キャラバンク すたんだーど」で商品化したもの。

両手いっぱいになるほどボリューム感でハロを立体化しており、部屋に置くだけで、まるでハロがそこにいるような体感を楽しむことができるほか、帽子を外すとコイン投入口があり、500円玉硬貨を50枚以上入れることができる。

また「プレミアムバンダイ」では、「ハロ専用クロス」が付属する特典付きも用意されており、ハロと一緒にディスプレイして楽しむことができる。

「キャラバンク すたんだーど 機動戦士Gundam GQuuuuuuX ハロ」

仕様：彩色済みフィギュア サイズ：全長 約120mm

(C)創通・サンライズ

※画像は開発中のものです。実際の商品とは多少異なりますので、ご了承ください。