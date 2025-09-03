個性的な香りや味わいを持つ本格焼酎とは異なり、多くは無色透明で香りも味わいもほのかな甲類焼酎。だからこそ様々な味に変化することが可能で、肉でも魚でも、和にも洋にもピタリと寄り添う。変幻自在な甲類焼酎を楽しめるお店を紹介します。

どんなアテにもマッチする一杯で乾いた喉を潤そう『鳥万本店』＠蒲田

壁中に貼られたメニュー短冊が歴史の証人だ。

「貼りっぱなしでたまに値段が合ってない時があるンだよ。その時はごめん！って」と笑う店主の奥山稔さん。鳥も豚も牛も魚も、和も洋もとバラエティに富む。アテが何でもドンと来い。口の中をさっぱりドライに立て直し次のひと口を誘う。それが甲類焼酎なのだ。

焼酎ハイボール300円、豪快唐揚げ500円

『鳥万本店』（左）焼酎ハイボール 300円 （右）豪快唐揚げ 500円 名物の唐揚げは巨大サイズ。16時オープンで18時には売り切れることもある人気メニュー

創業60年のこの店で「ハイボール」と頼むと酎ハイが来るのが当たり前で、焼酎の銘柄は「ダイヤ」。理由は「飲んでいて飽きない。ガス（炭酸）に合う。価格が安定。それって店にとってもお客にとっても互いに生命線よね」（奥山稔氏）。

緑茶にレモンに梅に杏仁にと、割りもので甲類焼酎に個性をつけ、多種あるつまみを楽しもうではないか！

『鳥万本店』店主 奥山稔さん

店主：奥山稔さん「今年で創業60年蒲田の地で楽しく飲んでね！」

『鳥万本店』手書きの短冊の中には先代が書いた文字がそのまま残っているものも

［店名］『鳥万本店』

［住所］東京都大田区西蒲田7-3-1

［電話］03-3735-8915

［営業時間］16時〜23時、日：15時〜22時

［休日］無休

［交通］JR京浜東北線ほか蒲田駅西口から徒歩2分

極上もつ焼きに極上ボール禁断の反復『もつ焼たいじ』＠尾山台

「もつ焼きで呑むなら、やっぱり『カタく』なくちゃ」と、店主の柴太二さん。んん、「カタい」ってどういうこと？

「酎ハイなどで、ベースの焼酎が濃いことなんです」。

なるほど、『たいじ』の酎ハイ、サワー類はすべて焼酎が100cc。たしかにカタい。そして、オソロシイほど旨い。

朝挽きの新鮮なもつを丹念に仕込み、炭火で丁寧に焼きあげる。その極上のもつ焼きに「一番合う」と、柴さんが推すのは「極上ボール」。

もつ焼（右から）かしら・ちれ・はつ各200円、毛利豆腐店さんの厚揚げ280円、れば刺（低温調理）590円、極上ボール530円

『もつ焼たいじ』（手前から時計回りに）もつ焼（右から）かしら・ちれ・はつ 各200円、毛利豆腐店さんの厚揚げ 280円、れば刺（低温調理） 590円、極上ボール 530円 「極上宝焼酎」は、樽熟成した焼酎を通常より多い3％ブレンドするという。「天羽の梅」エキスを加え、まろやかなおいしさ

「極上宝焼酎」に梅エキスのほのかな甘みとレモンの酸味、そして炭酸でさっぱり。もつ焼き、ボール、もつ焼き、ボール……と反復し、すっかりいい気分。これはもう禁断のペアだ。

『もつ焼たいじ』店主 柴太二さん

店主：柴太二さん「甲類はすべて「宝焼酎」を使ってます。品質がよく、おいしい！」

『もつ焼たいじ』

［店名］『もつ焼たいじ』

［住所］東京都世田谷区尾山台3-10-9

［電話］03-6809-8955

［営業時間］17時〜22時、土：14時〜売切れ次第終了

［休日］日、他不定休あり

［交通］東急大井町線尾山台駅から徒歩3分

憧れ生ホッピー白、黒、ハーフ3色揃い踏み『鈴芳』＠浅草

「生」って響き、いいですよねえ。生ビール、生酒、そしてホッピーにも「生」はあるんです。ただ、生産量が少ないらしく、けっこうなレアもの。浅草の「ホッピー通り」でも、飲める店は『鈴芳』のみ。

「もう30年以上前、たまたま紹介があって仕入れることができたと聞いてます」と店長の金田敬虎（よしたけ）さん。

韓国風牛すじ煮（ピリ辛）700円、イカフェ（韓国風イカ刺）900円、樽生ホッピー（白）600円

『鈴芳』（手前）韓国風牛すじ煮（ピリ辛） 700円 （奥）イカフェ（韓国風イカ刺） 900円 （ドリンク）樽生ホッピー（白） 600円 辛味がうまい牛すじ煮。先代ママが韓国出身とのことで、韓国料理が人気

さっそくチューッと注いでもらう。泡はきめ細かく、飲み口はなんともまろやか。つまみは魚料理やきんぴらなど和食のほかに韓国料理も充実。「韓国風牛すじ煮」「イカフェ」など辛旨料理にも、生ホッピーがよく合う。

黒生もあるので、もちろん「ハーフ＆ハーフ」も可能。『鈴芳』は昼から通し営業。昼生ホッピー、最高ですよ！

『鈴芳』店長 金田敬虎（よしたけ）さん

店長：金田敬虎（よしたけ）さん「煮魚や煮物など家庭的な料理も喜ばれてます！」

『鈴芳』

［店名］『鈴芳』

［住所］東京都台東区浅草2-5-1

［電話］03-3841-6081

［営業時間］11時半〜21時

［交通］つくばEXP浅草駅から徒歩2分、東京メトロ他浅草駅から徒歩8分

凍らせたキンミヤ、シャリシャリで美味。夏の定番酒!?『もつ焼き煮込みボブ』＠千駄木

東京では甲類焼酎の代名詞とも言えるキンミヤ。そのパウチを凍らせて、レモンと炭酸、お茶などで割って飲むのがシャリキンだ。

「大人のかき氷ちょうだい、と注文する方もいます。それに溶けても味が薄まらず、夏にぴったりです」と店主の山本峻さん。

「上野にあるような週に2〜3回、気軽に足を運べる赤提灯を谷根千に」というコンセプトで2024年夏にこのお店を開店させた。

肉刺し三種盛り1200円、ピーマンガパオ500円、シャリキン・ボブサワー570円

『もつ焼き 煮込み ボブ』（手前）肉刺し三種盛り 1200円 （奥）ピーマンガパオ 500円 （ドリンク）シャリキン・ボブサワー 570円 「シャリキン」とは、シャリシャリしたキンミヤの略。プラス50円で提供中。60度未満で低温調理された三種盛りはレバー（右）、タン（左）、ハツ（上）の順で食べると後味がさっぱり

看板はキンミヤを伊良コーラで割ったオリジナルの「ボブサワー」で、喉の渇きが止まり、汗がスッと引いていく一杯だ。こいつに合わせ鮮度抜群でリーズナブルなもつ料理や、緑のタバスコ・ハラペーニョを振ったピーマンガパオを食せば、ああ夏の清涼感ここにありって感じ！

『もつ焼き 煮込み ボブ』店主 山本峻さん

店主：山本峻さん「サウナ好きです。湯上がりに爽快に飲むイメージで！」

『もつ焼き 煮込み ボブ』

［店名］『もつ焼き煮込みボブ』

［住所］東京都文京区千駄木2-43-4外波ビル1階

［電話］03-5834-8809

［営業時間］17時〜翌1時（24時LO）

［休日］木、不定休あり

［交通］地下鉄千代田線千駄木駅1番出口から徒歩3分

和もインド料理もうれしい立ち呑み甲類大活躍！『立ち呑みパンジャビ・ラッシュ』＠新丸子

インド料理と甲類焼酎。「それどうなの？」と思ったあなた。実は私もそう思ってました。が、試してみれば、これがなんと好相性。

タンドリーチキン300円、キーマカレー350円、ナン150円、ラッシーハイ450円

『立ち呑みパンジャビ・ラッシュ』（手前から時計回りに）タンドリーチキン 300円、キーマカレー 350円、ナン 150円、ラッシーハイ 450円 料理のポーションが小さめなのでいろいろ食べられる。料理に添えられるパクチーやミントなどのソースも人気

その筆頭は「ラッシーハイ」。自家製ラッシーのやわらかな酸味が、キーマカレーの刺激を受け止めてくれる。「ライチサワー」や「マンゴーサワー」の爽やかな甘さはスパイシーな料理にぴったり。甲類、大活躍だ。

2024年10月、人気インド料理店『パンジャビ・ダバ』が隣にオープンさせた立ち呑み。もちろん『ダバ』の本格インド料理がある上、和のつまみも充実。「タコ刺と鶏のから揚げ、あとサモサとカレーね！」なんて組み合わせ、かなり楽しい。ありそうでなかった、うれしい酒場の誕生だ。

『立ち呑みパンジャビ・ラッシュ』「ザ・立ち飲み」の内装も楽しい

［店名］『立ち呑みパンジャビ・ラッシュ』

［住所］神奈川県川崎市中原区小杉1-519-2田原ビル1階

［電話］044-455-5449

［営業時間］16時〜23時（LO）

［休日］無休

［交通］東急東横線新丸子駅から徒歩5分、東急・JR他武蔵小杉駅から徒歩5分

撮影／小澤晶子（鳥万、たいじ、鈴芳、パンジャビ・ラッシュ）、鵜澤昭彦（ボブ）、取材／輔老心（鳥万、ボブ）、本郷明美（たいじ、鈴芳、パンジャビ・ラッシュ）

『おとなの週末』2025年8月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

