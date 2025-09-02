山里亮太、田中みな実に“蒼井優の誕プレ”相談…次々と案出し「すごいのよ」
フリーアナウンサーで女優・タレントの田中みな実（38歳）が、9月2日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。最近、“あること”で南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）と連絡を取った理由を語った。
1日に都内で行われたパナソニックのヘアドライヤー「ナノケア」のイベントに登壇した田中が、番組のインタビューに対応。仕事やプライベートでも親交のある番組MCの山里について、「奥さまの（蒼井）優さんのお誕生日プレゼントの相談…『大丈夫ですか？』っていうのを、私から連絡しました」と語る。
そして「『DayDay.』を見ていて、連絡来ないな…って思ったので、早めに用意したほうがいいと思うので、『そろそろ大丈夫ですか？』って私からお声がけして。そしたら『あっ、じゃあお願いします！』っていうことで、いくつか案を出させてもらって、その中から選んでもらって。いろいろ考えました。一緒に」と話し、スタジオでVTRを見守っていた山里は「俺が自分で買ったってさ…」とコメント。
田中が出す案に山里がダメ出しするようなことは「まったくしない」そうで、田中は「全部受け入れる方向で、かつレスが速い。ギャルぐらい速い、返信が（笑）」と笑った。
山里は「（田中は）すごいのよ。どんなジャンルがいいか、体験系がいいか、美容系がいいか、ファッション系がいいかって選択肢いっぱい出してくれるのよ。『じゃあこれで』って言うと、それだったらこっちがいい、こっちがってめっちゃくれるの」と田中を絶賛。ただ、最終的に何をプレゼントしたかについては「それは言えませんよ」と語った。
1日に都内で行われたパナソニックのヘアドライヤー「ナノケア」のイベントに登壇した田中が、番組のインタビューに対応。仕事やプライベートでも親交のある番組MCの山里について、「奥さまの（蒼井）優さんのお誕生日プレゼントの相談…『大丈夫ですか？』っていうのを、私から連絡しました」と語る。
田中が出す案に山里がダメ出しするようなことは「まったくしない」そうで、田中は「全部受け入れる方向で、かつレスが速い。ギャルぐらい速い、返信が（笑）」と笑った。
山里は「（田中は）すごいのよ。どんなジャンルがいいか、体験系がいいか、美容系がいいか、ファッション系がいいかって選択肢いっぱい出してくれるのよ。『じゃあこれで』って言うと、それだったらこっちがいい、こっちがってめっちゃくれるの」と田中を絶賛。ただ、最終的に何をプレゼントしたかについては「それは言えませんよ」と語った。