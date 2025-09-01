¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡¡ºå¿ÀÀï¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡Ä²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤ËÆ±Ä´¡Ö¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¡Ä²¶¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤ó¡×
¡¡µð¿Í¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿ËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£·¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿£¸·î£³£±Æü¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµð¿Í·³¤ÎÌîµå¤ò¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÀïºÇ¸å¤Î°ìÀï¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿²£Àî¤¬£¶²óÅÓÃæ£±¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££·²ó¤Ë£³ÅÀ¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿Ä¾¸å¡¢£³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÀî¤¬Æó»à°ìÎÝ¤«¤é£´Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£´ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤ËÃæ·ø¼ê¥ª¥³¥¨¤Ï¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ò¤Ï¤¸¤¡¢º¸Íã¼ê¡¦¼ãÎÓ¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë·ãÆÍ¤·¤Ê¤¬¤éÊá¤êÀÚ¤ì¤º¡¢±¦Íã¼ê¤ÎÃæ»³¤ÏÌÜÂ¬¤ò¸í¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤ò¼«¤éÆ¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤«¤Ê¡£ºå¿À£Ï£Â¤Î²¬ÅÄ¤¬²òÀâ¤Ç¡ØÌîµå¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¡²¶¤Ë¤â¤ï¤«¤é¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤·¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¶¥Ã¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È¡×¤È¡¢¤³¤¦¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀèÈ¯¤Î²£Àî¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÃæÀîâ«ÂÀ¡¡Èà¤Î¾ì¹ç¤ÏµÕ¤ËÅÓÃæ¤ÇÂå¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤¯¤Æ¤â°¤¯¤Æ¤â¾ìÌÌ´Ø·¸¤Ê¤¯·ë¹½Åê¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈè¤ì¤À¤í¤¦¤Í¡×¡Ö£¹²ó¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤¬ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¡£²»àËþÎÝ¡¡º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¥¹¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¼ãÎÓ¤¬ËÜÎÝ¤òÁÀ¤ï¤ºÆ±ÅÀ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡Ö³°Ìî¤Î¼éÈ÷¤ÏËÜ¿¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤â¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡Ö¥¶¥Ã¤È¡×¤È¤·¤¿³ä¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡Ö²ÝÂê¤¬Â¿¤¤Ìîµå¤À¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀïË¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿²¶¤È¤·¤Æ¤Ïµð¿Í·³¤ÎÌîµå¤ÏåÌÌ©¤Ç¹Í¤¨¤ëÌîµå¡¡Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¾ìÌÌ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤Îº£¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÄ°®¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·Ï¢·È¤¹¤ë¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¹ÔÆ°¤Î°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤¬¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò´ðËÜ¤È¤·¤Æ£³·³¤Ç¤â¡¢°éÀ®¤Ç¤â¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¶µ¤¨ÂÎ¤Ç³Ð¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÎý½¬¤¬É¬Í×¤À¤è¡×¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öµð¿Í·³¤ÎÌîµå¤È¤Ï¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀ¸¤¨È´¤¤Î¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡£Íê¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡ª¡×
¡¡º£²ó¤Î£³Ï¢Àï¤Ï£±¾¡£²ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö£·¡×¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ê¤¬¤é£±£¶¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¶ì¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£