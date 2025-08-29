不倫疑惑が報じられ、出演していたCMから姿を消した田中圭。そんな彼が“復活”したと話題になっている。

【写真】田中圭の“開き直りスタイル”と、前回大会時の“変装姿”

「山形県のブランド米『雪若丸』のイメージキャラクターを2018年から務めており、山形駅などでは大きなポスターが掲示されていました。不倫疑惑報道のあったタイミングで、『雪若丸』のホームページなどでは田中さんの写真や動画を削除。ところが、8月に入り、SNS上で田中さんのポスターの目撃情報が報告されています」（スポーツ紙記者）

ネット上では、

《山形駅にある彼のポスターが観光客に笑われてた。恥ずかしいからやめてくれ》

《家族を蔑ろにする人は少しでも山形に関わってほしくない。山形県民を舐めるなよ》

といった非難の声が上がっていた。

そんな世間からの風当たりが強い中、田中の姿はヨーロッパにあった。

「スペインのバルセロナで開催中の『EPT Barcelona』というポーカーの大会に出場していることが、ポーカー専門サイトのXで伝えられました。田中さんは7月にもアメリカのラスベガスで開催されていた『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）』という大会に出場しています。1935人がエントリーする中、3位に入賞し、約1700万円の賞金を手にしたようです」（芸能プロ関係者、以下同）

ポーカーの才能を見せた田中だが、今回は大会に参加中の容姿にも注目が集まった。

「7月の大会に出場したときの田中さんは黒いバケットハットを深くかぶってマスクもするなどの“変装”をしているような雰囲気でした。ところが、今回はパーマをかけた明るい茶髪にサングラスという姿で登場。不倫疑惑の報道前の黒髪のイメージとはガラッと変わって、堂々と参加している印象でした」

賞金総額、約8000万円の大会に出場

前回は好成績で賞金を得た田中。イメチェンした今回はどんな大会に参加したのか。

「『EPT』はヨーロッパ各地で行われるツアーで、世界3大ポーカー大会の一つ。バルセロナでは20年以上にわたって開催されています。大会では複数のトーナメントが行われていますが、田中さんが出場したのは参加費が約28万5000円で、賞金総額は約8000万円のようです。田中さんは1日目のグループを2位で勝ち進んでおり、なかなかの腕前です」

ポーカーとは対照的に、仕事はまだ逆風のようだ。

「5月に上演された舞台『陽気な幽霊』や、6月にWOWOWで放送されたドラマ『おい、太宰』では主演を務めましたが、いずれも報道前に決まっていた仕事。この夏にクランクインする予定だった作品は降板となったそうで、本格的な復帰には、まだまだ時間がかかりそうです」（テレビ局関係者）

仕事がない期間はポーカーに“オールイン”!?