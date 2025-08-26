アイリッジが底堅い動き、「ＡＰＰＢＯＸ」が「日本生命アプリ」に採用 アイリッジが底堅い動き、「ＡＰＰＢＯＸ」が「日本生命アプリ」に採用

アイリッジ<3917.T>が底堅い動きとなっている。午前１１時ごろに、アプリビジネスプラットフォーム「ＡＰＰＢＯＸ（アップボックス）」が、日本生命保険（大阪市中央区）の公式アプリ「日本生命アプリ」に採用されたと発表しており、これを材料視した買いが下値に入っているようだ。



「ＡＰＰＢＯＸ」は、外部システムや各種他社ツールとの連携を前提とした設計思想を持つ、拡張性に優れたアプリビジネスプラットフォーム。「日本生命アプリ」は日本生命の契約内容の確認や各種手続きの利便性を向上するアプリとして、３００万以上ダウンロードされているが、「ＡＰＰＢＯＸ」が提供する多彩なモジュールの活用や知見の提供を通じて更なるユーザー体験の向上を目指すという。



出所：MINKABU PRESS