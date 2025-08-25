ÍµÈ¹°¹Ô¡¡Âç²Ï½Ð±é·èÄê¤Ç¹â¤Þ¤ë¡È3Ç¯Ï¢Â³¹ÈÇò»Ê²ñ¡ÉÁêÊý¸õÊä¤Ï¶¶ËÜ´ÄÆà¤òÍÞ¤¨¤¿Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡È¿Íµ¤½÷Í¥¡É
¡¡8·î31ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤ËÍµÈ¹°¹Ô¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÍµÈ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÇ¦¼Ô¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤ÄÉþÉôÈ¾Â¢¤À¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊJFN·Ï¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤³¤Á¤éÄ°¤¯¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ò¡×¤È¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤ëÎ¢ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¤ò´«¤á¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¡Ø¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡Ù¤ÎÈÖÀë¤Ç½Ð¤Æ¤¿¤À¤±¡×¤È°ìÅÙ¤¤ê¤Î½Ð±é¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö7·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥³¥í¥Á¥¤³¤È¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤Î¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç°ÅÌö¤¹¤ëÉ½Ë·¼çÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÐ¾ì¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ã±È¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍµÈ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢X¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÇ¯Ëö¤Î¡È¹±ÎãÈÖÁÈ¡É¤Ø¤Î½Ð±é¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡ÔÍµÈ¤µ¤óÂç²Ï½Ð±é¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¹ÈÇò»Ê²ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Õ
¡ÔÂç²ÏÇÐÍ¥¤ÎÍµÈ¤µ¤ó¡ªº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¡¡ÍµÈ¤Ï¡¢2023Ç¯¤È2024Ç¯¤Î2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î»Ê²ñÈ´Å§¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï½Ð±é¤Ç¤½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ä³èÌö¤Ö¤ê¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢NHK¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯4·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸« ÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï½é½Ð±é¤Ç¤µ¤é¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÍµÈ¤Î¡ÈÁêÊý¡É¤À¤í¤¦¡£Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬´é¤Ö¤ì¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ï¡¢NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÖÌò¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ä«¥É¥é¤Î¼ç±é½÷Í¥¤¬¹ÈÇò»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤ä¡¢2023Ç¯¤Î¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤Ê¤ÉÀèÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡°ìÊý¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥éÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¡¢Ä«¥É¥é»Ë¾åÎòÂå¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤ê¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍµÈ¤µ¤ó¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ë¡ÈÆÇÀå¥â¡¼¥É¡É¤¬¸åÂà¤·¤¿¥½¥Ä¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç°ìÉô¤Ç¤ÏÉÔËþ¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤â°ÂÄêÅÙ¤âÈ´·²¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤ÄÍµÈ¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤ÎÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç²Ï½Ð±é¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤Ë¡È²¦¼ê¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡ÍµÈ¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£