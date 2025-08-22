元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が、22日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日SP」（後6・50）に出演し、番組進行に異議を唱えて途中退席するハプニングがあった。

「緊急！特殊詐欺SP」と題した特番は、巧妙化、多様化していく特殊詐欺の手口を実例を挙げて紹介し、視聴者に注意を促した。その手口は、一茂と石原良純、高嶋ちさ子のレギュラー陣が回答者となり、クイズ形式で紹介された。

“事件”が起きたのは、ロマンス詐欺の手口にまつわるクイズでのこと。韓国人のイケメン地質学者を名乗る人物が、ターゲットにした女性の心をつかむために送った動画の内容についての問題だった。一茂は「婚約指輪を差し出すような、あなたに…みたいなの動画」と答えたが、MCの「サバンナ」高橋茂雄は不正解のジャッジ。続く良純が「指輪を買いに行った動画」と答え、正解をコールした。

すると、これに一茂が「ちょっと待って…それは変だよ」と不満を口にした。「指輪を渡すところと、買いに行くところの動画が違うってさ」と、ジェスチャーをまじえて抗議。「俺は帰る！絶対帰る！俺は帰る！」と、高橋の制止を振り切って席を立ち、マイクを外し、本当にセットから姿を消してしまった。

前代未聞のハプニングにも、良純は「季節の変わり目だからしょうがない…」とつぶやいた。高嶋も「佐々木さんに座ってもらったら？」と、解説で出演した元埼玉県警刑事の佐々木成三氏の名を挙げた。静まり返るスタジオに、しばらくして一茂が無言で戻り、着席。高橋は「何か…うれしいです」となぜか涙をこぼして笑顔を見せていた。

一変してしまったスタジオの雰囲気に、一茂はいたたまれなくなって戻ってきたようで、「モニターで見てていたのよ。2人（良純、高嶋）がずーっと黙って、こうやって（座って）待ってるの。2人が俺のこと待ってるんだと思って、申し訳ないと思って」と打ち明けた。高橋から「お帰り」と声を掛けられると、スタジオは爆笑に包まれていた。