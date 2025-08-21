この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「懲役太郎サブチャン」が公開した動画で、懲役太郎氏が、会津若松市内のパチンコ店強盗事件に関する報道の言い回しや捉え方について見解を述べた。動画内で懲役太郎氏は、事件の構図について「内部犯行」の可能性が高いとの立場を示した。なお、メディア報道で用いられる「トクリュウ」は、匿名で流動的な犯罪グループを指す俗称として使われることがある。



懲役太郎氏は冒頭で「もうなんかおかしいよね」と述べ、従業員が知人に情報を漏らし、SNSなどで実行役が募られた可能性に言及した。鍵の受け渡しや段取りが事前に計画されていたとみて、「典型的な馬鹿みたいな内輪の犯行なんですよ、これ。デキレース」と語った。



メディアが事件を「トクリュウ」と表現する点については、「トクリュウなんていうからすごい組織が絡んでるように思えちゃうけど違くって」と述べ、この言葉が闇バイトの実態を不必要に大がかりに見せ、結果として「犯行の全貌がもう見えなくなる」と指摘した。また、「こんなことがもうなんか報道してて恥ずかしくないのかなって思う」と述べ、警察やメディアの報じ方に疑問を呈した。



自身の経験に触れつつ「私はこれ犯罪者目線で言ってるわけですよ」と前置きしたうえで、警報装置があり従業員もいる店舗に単独で押し入り、銃で脅して大金を要求し、縛り上げることもなく逃走するという筋立ては現実的でないと説明した。さらに、「トクリュウ」とのレッテル化は、実行役が「知らない人に言われた」と主張することで背後関係の存在を隠し、責任を軽くする方向に働きかねないと述べた。



懲役太郎氏は警察に対して「なんでもトクリュウにしたらあかん」と述べ、正確な捜査と情報開示の重要性を訴えた。今回の事件については「本当に典型的なベタな馬鹿のやり方」であり、警察やメディアも「絶対おかしいって思ってる」としつつ、世論や組織の事情から「デキレース」との見立てを明言しにくいのではないかとの見方を示した。最後に、「トクリュウ」という言葉が独り歩きすることで、犯罪の構造や対策が見えにくくなると改めて述べた。