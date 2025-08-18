【ねこ漫画】「のれんに腕押し」状態の猫との暮らし… 通じてほしくないことだけ察知する“賢い猫”【作者に聞く】
3匹の猫、茶トラのミル、白黒ハチワレのポッちゃん、黒猫の朔ちゃんとの日常を描いている漫画家の藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして知られるアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿しており、ウォーカープラスでも人気の作品を紹介している。
■「ダメ！」と言っても通じない猫と、諦めきれない漫画家の日常
今回は、藤緒家で実際に起こった思わず笑ってしまう出来事を描いた漫画を届け、作者の藤緒ミルカさんに話を聞いた。
ある日、藤緒さんが机に向かって作業していると、ポッちゃんが邪魔をしにやってきた。「机の上は来ちゃだめ」と注意し、一度は降ろしてお説教をした。しかし、その声は全く通じず、事態はさらに悪化していく。
■「舐められている」という自論
猫たちに話しかけても「通じたな」と思うことはあまりないという藤緒さん。これは自論だが、猫にもある程度は通じているものの、あえて応えてくれないのではないかと考えているそうだ。「お願いしても聞いてもらえない。ダメよと言われてもやめる気がない、みたいな感じなんじゃないかと思ってます。舐められてるんですよ、結局！」と、ユーモアを交えて語る。
だが、そんな猫たちの態度がたまらなくかわいく感じてしまうため、説教は「いたちごっこ」になっているという。言葉が通じなくても、藤緒さんが泣いていたり体調が悪かったりすると、聞き分けがよくなったり優しくなったりすることがあるそうだ。
逆に、病院に連れて行こうかな、シャワーで洗ってしまおうかな、といった通じてほしくないことは、口にしなくても察知する能力があるらしい。「賢いんだかそうでもないのか、微妙なところです」と笑う。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
