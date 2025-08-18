この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『ラファエル Raphael』の動画で、ラファエルが広陵高校野球部のいじめ問題をテーマに、同校の元部員（OB）を招き、指導のあり方や世間の受け止めについて語った。動画内の発言を中心に要点を整理する。



動画冒頭、モザイクと音声加工で身元を伏せた広陵高校OBが登場し、同校野球部でのいじめ問題がSNSで拡散され、最終的に学校が甲子園出場を辞退した件に触れた。ラファエルは「本質的な問題に切り込めていない」と述べ、OBに当時の状況を尋ねた。



OBは、夜間に連帯責任でのランニングがあったことや、体幹トレーニング中に腹部を蹴る行為があったと説明した。そのうえで「顔など、あざができて分かりやすい部分は避ける」という暗黙のルールがあり、「悪いことをしたら上級生にやられる」という雰囲気があったと語った。一方、報道で言及された「便器を舐めさせられた」「性加害があった」については「聞いたことがない」「気持ち悪い」と否定した。



この認識の差について、ラファエルは自らが自衛隊出身であることに触れ、厳しい環境で育った人とそうでない人の「基準の違い」があると指摘した。



OBは離脱者の存在にも触れ、「毎年3人くらいが辞めるのが普通だった」「学校を辞める（転校する）選択をする者もいた」と語った。これに関連して、ラファエルは厳しい環境に身を置く覚悟に言及し、「耐えられないなら入ってくるな」と述べた。また「いじめをなくす」という理想が、優秀な人材の育成とどう関わるのかという問いを投げかけた。OBは「全く指導がなくて優秀な軍団は見たことがない」と述べ、指導の厳しさについての考えを示した。



部内ルールに関しては、いわゆる「カップラーメン禁止」があったとし、その背景には金銭面で余裕がない生徒が寂しい思いをしないようにする「平等」への配慮があったと説明した。ラファエルは、こうした意図が汲まれないまま「厳しい」と評価されるケースがあるとし、SNSでの「晒し」や「炎上」について、当事者の感覚としては「お前らが原因」と見えていると述べた。



動画の終盤で、ラファエルは「いじめを肯定しているわけではない」と前置きしつつ、「批判する側は代案を出さない」「厳しい環境下で育った人間の方が優秀になるという事実がある」と主張した。いじめ経験のない人が「おかしい」と批判することと、厳しい環境で過ごしてきた人の受け止めとの間に隔たりがあるとし、単純な二項対立ではなく、多角的な視点から議論を深める必要があると述べた。