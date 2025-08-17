記者会見に臨むメルツ独首相＝１３日/Liesa Johannssen/Reuters

（ＣＮＮ）ドイツのメルツ首相は１７日、ロシアとウクライナの迅速な和平合意は「停戦よりも価値がある」可能性があるとの見方を示した。

メルツ首相は独公共放送ＺＤＦのインタビューで、米国のトランプ大統領が１８日にウクライナのゼレンスキー大統領と会談した後、和平合意に達するために、ロシアのプーチン大統領を交えた３者会談を「できるだけ早く」開催すべきだと述べた。

「もしそれがうまくいけば、政治的、外交的な努力がさらに進展しないまま数週間続く可能性のある停戦よりも価値がある」

メルツ氏は、プーチン大統領とトランプ大統領の間で、ウクライナや欧州を除外した領土交渉が行われていないことは「朗報だ」と述べた。１８日に予定されているトランプ氏とゼレンスキー氏との会談には欧州も役割を果たすとも述べた。

ホワイトハウスはＣＮＮに対し、複数の欧州首脳が会談に招待されていると明らかにした。

メルツ氏は、当面はトランプ大統領がウクライナ情勢で決定的な役割を担うとし、「米大統領は軍事力や適切な制裁、関税によってロシアに今以上の行動を取らせる力を持っている」と語った。

さらにメルツ首相は、米国がウクライナの安全保障への保証に参加する用意があることを歓迎した。「今、ウクライナの安全保障の保証が議題に上っている。米国がその保証に参加し、欧州に任せきりにしないのは朗報だ」