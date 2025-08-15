映画『アクアマン』で知られるハワイ出身の俳優のジェイソン・モモアは、サーフィン中に溺れそうになったことがあるそうだ。2007年、ハワイのマウイ島でジョーズというニックネームを持つピアヒという波に挑戦していたが、長時間パドリングをしていたところ、強風の中でリーシュコードが切れたという。



【写真】16歳長男が「デューン」PART3でデビュー いきなり親子共演が実現

ポッドキャスト番組「スマートレス」でジェイソンは「ジョーズに向かってパドリングをしてた。海岸沿いに13マイル（約21キロ）くらいパドリングした。だいたい1マイル（約1.6キロ）くらい沖でリーシュコードが切れたんだ」「僕はかなりトレーニングをしてたから、大丈夫だと思った」と振り返る。



しかし強風の中、次々と押し寄せる高波に、体が限界に近づいてきたそうで、「それ以上動けなくなった。もう腕も動かすことができず、沈んでいってしまった」と続ける。



何とかサーファー仲間に発見されボードに戻ったものの、岸までたどり着くことは容易ではなかったそうで、必死にパドリングをしたと語った。



そんな経験を経て、それまで子供やパートナーのためにもやめられなかった煙草をピタリとやめたそうだ。



