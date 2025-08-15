「ミルクがめっちゃ濃いの！」新千歳空港限定で食べられる″激ウマ″こだわりアイス特集

北海道の空の玄関口・新千歳空港。北海道のおいしいものが集結していて、空港限定商品もたくさん販売されていますよ。

この記事では、新千歳空港限定で食べられるアイスを3つ紹介します。北海道の有名菓子メーカーのアイスや人気ショコラティエが手掛けるアイスなど、甘党さんは見逃せないアイスばかりです。

お芋とあんこのホックリ感がたまらんわ...

●ジャージーブラウン「うしのつの」（650円）

北海道小麦とジャージーバターを使用して焼き上げた自家製コロネに、十勝小豆のあんこ、十勝ジャージーソフトクリームを絞った人気メニュー。ミルキーで濃厚なソフトクリームと、風味豊かなコロネ、小豆の食感の残るあんこがとてもおいしいですよ。

SNSでは「ソフトクリームが本当においしいし、ボリュームたっぷりで大満足！」「ミルクがめっちゃ濃いの！」「ソフトクリームに注目しがちだけど、このコロネすごい本格的だぞ」といった感想が。小腹が空いた時にぴったりなスイーツです。

●わかさいも 新千歳空港店「北海道あんぽてとソフト」（450円）

自家製のこしあんと、スイートポテトソフトクリームをあわせた和風ソフトクリーム。こしあんは、コーンの中にたっぷり詰まっていてなめらかで優しい甘さです。スイートポテトソフトクリームは、お芋のおいしさをしっかりと感じられます。

「小豆のこし餡が詰まってて重量感半端ない...うますぎる...」「濃厚スイートポテトソフトはそれだけでもう十分な美味しさ」「さつまいものまろやかな甘み。中にぎっしり詰まったこし餡。なんだこれは！！」とSNSでも評判。一度は食べておきたい名品です。

●ショコラティエ マサール 新千歳空港店「ムースグラッセ」（648円）

札幌の人気ショコラティエが手掛ける、オリジナルムースにショコラをディップしたアイス。ムースなので、ふんわりとやわらかい口どけが魅力です。「ショコラ」「ヘーゼルナッツ＆北海道ミルク」など4種類が販売されていますよ。

SNSでは「チョコレート専門店だけあってチョコレートが他と違うね」「苦みと甘みがちょうど良くておいしかった」「新千歳に来たらこれ食べないとはじまらない」といった感想が。目の前で仕上げてくれるので、目でも舌でも楽しめます。

アイスのクオリティが高いと有名な北海道。新千歳空港でも気軽においしい限定アイスが楽しめます。室内でゆったりと味わえるので、ぜひ気になるアイスを食べ歩いてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部