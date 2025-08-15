¡Ú¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Û¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë´é¤âÌ¾Á°¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×±½¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê¿ÍÊª¤ËÁø¶ø¡ªÉÝ¤¹¤®¤ë¤½¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¤é°ìÇÕÌµÎÁ¡×¤òëð¤¤Ê¸¶ç¤Ë¡¢¼ÂÏÃ¥Û¥é¡¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤òÂÔ¤Ä¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Å¹¼ç·ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¨¥ß¡£Îî´¶¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Èà½÷¤Î¸µ¤Ë¤ÏÂ³¡¹¤È¥³¥ï¥¤ÏÃ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¼î¶Ì¤Î¡È¥³¥ï¥¤ÏÃ¡É¤ò1ÏÃ´°·ë¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¡²è¡Ø±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡Ù¡£¤½¤³¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù¤ä¡Ø¼ö±å THE LIVE¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢ËÜºî¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦Êæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¤¬½¸¤á¤¿¼ÂÏÃ¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
¡ÚËÜÊÔ¡Û¡Ø±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡Ù¤òºÇ½é¤«¤é
º£²ó¤Ï¡¢Âè5ÏÃ¡Ø¡ü¡ü¤µ¤ó¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÊæ²Ê¥¨¥ß¤µ¤ó¡¢Ì¡²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶á¸¶¤µ¤ó¤Î¤ª2¿Í¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
º£²ó¥¨¥ß¤ÎÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ï·ÊÞ¥²¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈþÏÂ¥Þ¥Þ¡£ÈþÏÂ¥Þ¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥Í¥¿¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¶áÎÙ¤ÎÅ¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¿ÍÊª¤ÎÏÃ¤ò¤·»Ï¤á¤¿¡£°ì¸«¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤â±©¿¶¤ê¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤½¤Î¿ÍÊª¤¬Å¹¤ò¤¢¤È¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«´é¤â»Ñ¤âÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢1¿Í¤ÎµÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ä¡£
¡½¡½5ÏÃ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃ¤Ë´ñÌ¯¤Ç¤È¤Æ¤âÉÝ¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÏÃ¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¡ÚÊæ²Ê¡ÛÌ¾Á°¤³¤½²¾Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤´ËÜ¿Í¤«¤éÂÎ¸³ÃÌ¤È¤·¤Æ»Ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÏÃ¡×¤È¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙÉô¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡È²¿¤«¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡£¡ÈÍ©Îî¤¬½Ð¤ë¡É¤È¤«¡È²¿¤«¤¬¸«¤¨¤ë¡É¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤´ñÌ¯¤µ¤¬¤º¤Ã¤È¸å¤ò°ú¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤ÊÉÝ¤µ¤ò¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê5ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¶á¸¶¡Û4ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¡¼¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢5ÏÃ¤Ç¤ÏÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«°Û¼Á¤Ê²ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¹â¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤ë¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¿è¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£¤ªÌóÂ«¤Î¥¿¥Ö¡¼¤òÆ§¤ßÈ´¤¯¤È¤³¤í¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤ªÏÃ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä5ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ª¼ò¤Ï¡Ö¥¡¼¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ª¼ò¤Ë¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÊæ²Ê¡Û¥¡¼¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿¤é¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ê¤¢...¤È»×¤¤¡¢·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤â¸õÊä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ÏÀäÂÐ¤³¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥´¥ê²¡¤·¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½5ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°È¾¤Ï¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÆü¾ï¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Î¤¸¤ï¤¸¤ïÍè¤ë°ãÏÂ´¶¤È¡¢ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ø±¯»°¤Ä»þ¡¢¥³¥ï¤¤ÏÃ¤Ï¤³¤ÎBar¤Ç¡Ù¤ÏÊæ²Ê¤µ¤ó¤¬¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤ä¡¢Êæ²Ê¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤â¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬!?¡É¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØÉÝ¤¯¤Æ¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Êæ²Ê¥¨¥ß(@hbdg1999)¡¢¶á¸¶
