¥ì¥¸Îó¤Ç¤ÎÀÅ¤«¤Ê¹¶ËÉ¥È¥é¥Ö¥ë¡¡Ç¯ÇÛ½÷À¤«¤é¡Ö¾ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì...¼þ°Ï¤â¥Ô¥ê¤Ä¤¯Ãæ¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï
°ì¸À¤«¤±¤ì¤ÐºÑ¤à¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡½¡½¡£Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ìÌÌ¤ËÀø¤à¥¹¥È¥ì¥¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥ì¥¸¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤Ç¤âÆÍÁ³µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¤Î³ä¤ê¹þ¤ß¡¢¾ùÊâ¤Î¶¯Í×¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ê¤É......¡£
¤½¤ó¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦º´Æ£Í³¹á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ç¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡¡¥ì¥¸Îó¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Ç¯ÇÛ½÷À
º´Æ£¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿±ØÁ°¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£»þ¹ï¤ÏÍ¼Êý6»þ²á¤®¡£µ¢Âð¥é¥Ã¥·¥å¤â»Ï¤Þ¤ê¤«¤±¤¿»þ´ÖÂÓ¤Ç¡¢Å¹Æâ¤Î¥ì¥¸¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì3¡Á4¿Í¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤É¤ÎÎó¤¬Áá¤¤¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Î¤Ë¾¯¤·Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ì¤Ä¤ÎÎó¤Ë·è¤á¤ÆÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
Á°¤ÎµÒ¤¬¼¡¡¹¤È¥ì¥¸¤òÄÌ²á¤·¡¢¤¢¤È2¿Í¤Ç¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤¬¤¯¤ë......¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Ç¯ÇÛ¤Î½÷À¤¬Îó¤ÎÏÆ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¤É¤ÎÎó¤ËÊÂ¤Ö¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤µ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢Èà½÷¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥Ã¤È³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤Ë¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤¢¤Î¡¢¤³¤³ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤Î½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Ç¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÅú¤¨¤ë¤À¤±¡£¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬°ìµ¤¤Ë2¿Í¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¶õµ¤¤¬¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤ä¤µ¤·¤¯ÃÇ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¡¡¡Ö¾ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤¡×¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤¿¥ï¥±
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡£ÊÂ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¾ù¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¡¢µÕ¤Ë¡ÖÇÛÎ¸¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢»ä°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¾ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¸å¤í¤Ë²¿¿Í¤«ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¾ù¤Ã¤¿¤é¤½¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¤â¼ºÎé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Û¤«¤ÎÊý¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ù¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤ÇÅú¤¨¤¿¤Î¤À¤¬......¡£
½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«Çã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤ÈÉÔËþ¤½¤¦¤Ë¸À¤¤Â³¤±¡¢¤È¤¦¤È¤¦Îó¤òÎ¥¤ì¡¢ÊÌ¤Î¥ì¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ëº®¤ó¤Ç¤¤¤ÆÎó¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¸¤ËÇã¤¤Êª¥«¥´¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡Ö±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢ÇÈÉ÷Î©¤Æ¤º¤Ë½ª¤¨¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¼¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É......¡×
Â¾¿Í¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀ¼¤«¤±¤¬¡¢Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ¤·¤µ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤ËÀþ¤ò°ú¤¯¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¡£Àµ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤¹ÁªÂò¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£